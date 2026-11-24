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El PSG probablemente no podrá contar con dos de sus jugadores más importantes hasta el final de la temporada. Por eso, el mercado de invierno podría cobrar especial interés para el club parisino.

Poco antes había celebrado eufórico su gol, que había puesto el 2-1 provisional para el Paris Saint-Germain en su victoria por 3-2 en Niza a primera hora de la tarde del sábado. Pero, en el fatídico minuto 39, todo aquello dejó de importar.

En una acción de lo más desafortunada, Desire Doue se torció la rodilla sin que interviniera ningún rival y gritó de dolor , mientras sus compañeros llamaban apresuradamente a los servicios médicos. Todos comprendieron enseguida que Doue había sufrido una lesión grave. Al día siguiente llegó la amarga confirmación para el jugador de 21 años y el PSG: casi exactamente un mes después de que Khvicha Kvaratskhelia sufriera la misma lesión en octubre , Doue también se rompió el ligamento cruzado .

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«Mantente fuerte, hermano», escribió Kvaratskhelia a Doue en una historia de Instagram poco después de conocerse el desolador diagnóstico que ahora une a las dos estrellas. «Superaremos esto, pronto volveremos a estar juntos sobre el césped, a reír y a hacer lo que más nos gusta. Todos estamos a tu lado».

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El PSG pierde durante meses a dos pilares de sus dos títulos de Champions League

París probablemente no podrá contar durante el resto de la temporada con dos pilares de sus dos últimas campañas, tan exitosas, y de sus dos títulos consecutivos de la Champions League. Solo en el caso de Kvaratskhelia queda la esperanza de que pueda reaparecer en la fase final, a finales de mayo.

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Sea como sea, surge la pregunta: ¿cómo reaccionará el PSG ante la ausencia durante meses de dos jugadores absolutamente fundamentales para Luis Enrique y decisivos en el potencial ofensivo del campeón de Francia? ¿Aprovechará el club parisino, conocido por su facilidad para gastar dinero, el próximo mercado de invierno para reforzar de nuevo el ataque?

Conviene examinar primero las alternativas que el PSG ya tiene en su plantilla. Ousmane Dembele es el único integrante del temido tridente parisino que sigue en condiciones de jugar, aunque las lesiones afectan con frecuencia al ganador del Balón de Oro de 2025. Últimamente ha vuelto a sufrir molestias en el muslo y solo ha sido titular cinco veces en lo que va de temporada.

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Tras las bajas de Kvaratskhelia y Doue, para el PSG sería aún más importante que Dembele dejara atrás sus problemas físicos. Y, visto desde fuera, resulta muy interesante observar cómo afecta el aumento de responsabilidad a los demás atacantes.

¿Qué alternativas tiene el PSG en su plantilla?

Porque sigue habiendo opciones de gran nivel, aunque la plantilla experimentó numerosos cambios durante la reestructuración del pasado verano. Que el club parisino dejara marchar a Bradley Barcola al Liverpool resulta ahora, en retrospectiva, especialmente desafortunado. El internacional francés sería hoy un titular indiscutible, precisamente lo que deseaba para quedarse en París. Pero, como en los partidos más importantes a menudo tenía que esperar su turno por detrás de Dembele, Doue y Kvaratskhelia, Barcola buscó un nuevo reto en Liverpool.

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Otros tres atacantes abandonaron la capital francesa el verano pasado: Goncalo Ramos (rumbo al Milan), el canterano Ibrahim Mbaye (al Aston Villa) y Kang-in Lee (al Atlético de Madrid). En total, el PSG ingresó casi 290 millones de euros por las salidas de sus atacantes. Solo reinvirtió algo menos de la mitad de esos ingresos, y la mayor parte del dinero se destinó a los sustitutos de Barcola y compañía.

Para las bandas llegaron dos jóvenes prometedores y apasionantes, con mucho potencial: Mika Godts (21 años, fichado del Ajax de Ámsterdam por 45 millones de euros) y Maghnes Akliouche (24 años, fichado del AS Mónaco por 50 millones de euros). Ambos han dejado ya su huella, aunque Akliouche ha mostrado más consistencia.

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Al internacional francés parece resultarle más fácil adaptarse al equipo de estrellas del PSG y ya ha protagonizado varias actuaciones destacadas, sobre todo en la Champions League. Por ejemplo, con su espectacular gol en la victoria por 4-2 a domicilio ante el Manchester City en octubre o con las dos asistencias que dio en el 6-0 en Villarreal a principios de noviembre.

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Así pues, Akliouche ya ha demostrado por momentos que podría suplir con éxito a Kvaratskhelia y Doue al menos en algunas ocasiones. Godts, en cambio, que tantas veces deslumbró en el Ajax, todavía no ha completado de forma satisfactoria el salto de la Eredivisie al que quizá sea ahora mismo el mejor equipo del mundo. El internacional belga aún no termina de encontrar su sitio en el PSG, mientras que Ferran Torres, campeón del mundo y fichado del Barcelona por 48,5 millones de euros, tampoco ha logrado convencer con regularidad en su nuevo club.

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Mientras tanto, varios jugadores de futuro pueden aspirar a tener más minutos y oportunidades para demostrar su valía. Sobre todo Senny Mayulu (20 años), que ha llamado la atención con cuatro goles y dos asistencias en los últimos cinco partidos oficiales. También esperan su oportunidad el canterano Quentin Ndjantou (19 años) y Dro Fernandez, de 18, que llegó a París procedente del Barça a principios de año.

¿Espera el PSG encontrar un nuevo Kvaratskhelia?

Aun así, es perfectamente imaginable que Enrique quiera otro refuerzo ofensivo en enero ante esta situación excepcional, marcada por una enorme mala suerte con las lesiones. Hace casi dos años, al PSG le salió muy bien un fichaje invernal de gran repercusión: en enero de 2025, el club francés llevó a Kvaratskhelia a París desde el Nápoles por 80 millones de euros. En los meses siguientes, el georgiano se convirtió en una de las piezas decisivas para conquistar la primera Champions League de la historia del club, un título largamente ansiado.

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Todo apunta a que Kvaratskhelia ya no podrá contribuir al objetivo de ganar la tercera Champions consecutiva. ¿Lo hará en su lugar otro jugador excepcional llegado a mitad de temporada? Junior Kroupi probablemente costaría, al menos, una cifra similar a la de Kvaratskhelia.

El francés del Bournemouth podría ser el nombre que más suene en el PSG como posible fichaje de invierno tras su mes de pesadilla. Kroupi destaca por su gran regate y su extraordinario toque, tiene olfato de gol y es tremendamente rápido. Además, puede jugar en varias posiciones: aunque en el Bournemouth actúa principalmente como delantero centro, también puede desenvolverse sin problemas por la banda izquierda.

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Así lo hizo también recientemente con la selección francesa, con la que el gran Zinedine Zidane le hizo debutar a mediados de noviembre en la derrota por 3-1 en Italia. Tres días después, Kroupi entró como suplente en el 2-1 contra Turquía, disputó casi media hora por la izquierda y aprovechó la ocasión para marcar su primer gol como internacional.

¿Debe temer Marco Rose por Junior Kroupi?

El jugador de 20 años, formado en el Lorient y fichado desde allí por el Bournemouth en 2025, es muy codiciado. Varios grandes clubes de la Premier League estarían interesados en Kroupi, al igual que el PSG y el Barcelona. Según informó recientemente The Athletic , el recién estrenado internacional se inclinaría más por salir de Inglaterra, y el Barça es, en realidad, el destino de sus sueños.

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Sin embargo, no está claro que el club catalán, con problemas financieros, pueda pagar el traspaso de Kroupi, cuyo contrato con el Bournemouth se extiende hasta 2030. Por tanto, el PSG tendría la puerta abierta para intervenir, especialmente si da el paso ya este invierno.

Pero eso no le haría ninguna gracia a un exitoso entrenador alemán: Marco Rose, que ha encadenado nueve victorias en partidos oficiales con el Bournemouth y ha llevado al equipo al quinto puesto de la Premier League , querría dar cada vez más protagonismo a Kroupi. El talentoso francés se perdió los dos primeros meses de la temporada por una lesión en el pie y, desde finales de octubre, está regresando poco a poco.

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Kroupi podría aportar una nueva dimensión al juego del equipo de Rose, que ya está obteniendo muy buenos resultados. Por eso, sería especialmente frustrante para el Bournemouth que el PSG decidiera ir en serio a por él tras perder a sus dos estrellas.

La buena noticia para el Bournemouth es que, por supuesto, el club parisino también baraja otros atacantes de renombre y parece estar muy pendiente de la Bundesliga. El diario español as señala a Antonio Nusa, del RB Leipzig, como uno de los principales candidatos del PSG para responder al doble golpe de las roturas de cruzado. Junto a Kroupi y el noruego de 21 años, parece haber muchos otros futbolistas en la posible lista de fichajes del club parisino. Según as, entre ellos figuran Gianluca Prestianni (Benfica de Lisboa), Estevao (Chelsea), Nico Williams (Athletic Club), Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) e incluso Luis Diaz, del Bayern de Múnich.