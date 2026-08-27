Trepy ha recibido hoy el alta hospitalaria: el comunicado del Cagliari

Yael Trepy ha recibido el alta esta tarde del Hospital Universitario de Sassari. El joven futbolista del Cagliari abandona el hospital en buenas condiciones clínicas, tras el tratamiento iniciado a raíz del grave episodio que había hecho necesario su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencias del hospital Santissima Annunziata.

Después de la fase más crítica y de la mejoría progresiva de sus condiciones respiratorias, Trepy había sido trasladado desde Cuidados Intensivos a Neumología Clínica e Intervencionista de las Clínicas universitarias de viale San Pietro, donde ha continuado con el tratamiento y la recuperación hasta recibir hoy el alta.

«El paciente recibe hoy el alta en unas condiciones clínicas globalmente buenas, tras un proceso clínico que ha evidenciado una recuperación progresiva y significativa», declaró el profesor Pietro Pirina, director de Neumología Clínica e Intervencionista del Aou de Sassari. «Las pruebas realizadas durante la hospitalización han mostrado un cuadro en mejoría y han permitido programar con tranquilidad el alta».

«El alta de Yael es una noticia que nos hace particularmente felices», afirma el director general del Aou de Sassari, Serafinangelo Ponti, «y representa el momento conclusivo de un proceso en el que han trabajado juntos muchos profesionales. Desde la asistencia sobre el terreno hasta la atención en Cuidados Intensivos, pasando por Neumología y todos los servicios que han contribuido al diagnóstico, al tratamiento y a la recuperación del paciente: esta historia demuestra el valor de una red sanitaria que ha sabido responder con competencia, rapidez y plena integración».

«Si en los últimos días alguien ha hablado de milagro», prosigue Ponti, «nosotros preferimos hablar del trabajo de un sistema que ha funcionado. Detrás de este resultado hay personas, profesionalidad y un gran trabajo en equipo. Es una ocasión para reafirmar el valor de nuestro servicio sanitario público, que cada día afronta situaciones complejas, a menudo lejos de los focos. A Yael le trasladamos nuestro deseo de una vuelta plena a su vida cotidiana y, naturalmente, a su trayectoria deportiva».

El jugador saludó sonriente al personal del departamento, al director general y al director sanitario. Con el alta de hoy concluye así la hospitalización de Trepy en el Aou de Sassari, iniciada en condiciones críticas y prolongada, gracias a la evolución clínica positiva, hasta la superación de la fase hospitalaria.