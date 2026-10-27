«Trenzas y un look diferente»: el divertido comentario de Hakimi sobre su nuevo peinado

El marroquí Achraf Hakimi causó revuelo en las redes sociales tras la victoria del París Saint-Germain sobre el Olympique de Lyon por 2-0 en la noche de ayer lunes en la Liga de Francia.

El jugador marroquí, que fue el capitán del equipo en ausencia de Marquinhos, apareció con un nuevo look con trenzas, un peinado que no pasó desapercibido.

Por su parte, la cuenta oficial de la Liga de Francia comentó este cambio, publicando un mensaje divertido: «Nuevo corte de pelo, pero la misma elegancia extraordinaria».

El internacional marroquí respondió rápidamente con sentido del humor: «Trenzas apretadas, igual que mi vínculo con París», acompañado de un emoji sonriente.

Tras su ausencia en la gala del Balón de Oro en Londres, Hakimi ocupó el decimotercer puesto en la clasificación mundial, una posición que puede parecer dura teniendo en cuenta su temporada, aunque su actuación ante el Lyon estuviera marcada por algunos errores técnicos poco habituales en él.