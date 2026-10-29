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El exdefensa del Liverpool Glen Johnson ha advertido al club de Merseyside de que no debería traer de vuelta a Anfield al lateral del Real Madrid Trent Alexander-Arnold, que sigue atravesando dificultades en España. El exinternacional inglés cree que su antiguo equipo debe resistir cualquier tentación de volver a fichar al jugador de 28 años tras una etapa complicada en el Santiago Bernabéu.

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Un exdefensa se opone a su regreso a Anfield

Johnson cree que los aficionados del Liverpool «no querrían ver» regresar a Merseyside a su antiguo canterano tras comprobar cómo ha bajado su rendimiento desde su marcha en 2025. El lateral derecho pasó 20 años en el club de su infancia antes de marcharse como agente libre en busca de un nuevo reto, pero esta temporada solo ha disputado seis partidos de LaLiga. A las órdenes de Jose Mourinho, solo ha sido titular en cuatro encuentros entre todas las competiciones.

Las preferencias de Mourinho relegan al inglés

Aunque el defensa fue una pieza clave durante su etapa repleta de títulos en la Premier League, su decisión de dejar que expirase su contrato al término de la temporada 2024-25 provocó reacciones dispares en Merseyside. Desde su llegada a la capital española, el internacional inglés ha pasado a ser la tercera opción de Mourinho para el lateral derecho, por detrás de Federico Valverde y Denzel Dumfries.

En una entrevista con Betfred, el exlateral del Liverpool Johnson explicó por qué el club debería evitar su regreso: «No es algo que me gustaría ver, porque Trent no ha vuelto a ser el mismo desde que se fue del Liverpool. Obviamente, estuvo increíble en el Liverpool y a veces es mejor dejar las cosas así. No creo que sea el mismo jugador que era, porque, si lo fuera, estaría jugando en el Real Madrid y no estaríamos teniendo esta conversación».

Su breve aparición en el Clásico evidencia su papel secundario

Su papel secundario en Madrid quedó patente durante la reciente victoria en el Clásico ante su archirrival, el Barcelona, en la que no entró desde el banquillo hasta el tiempo añadido de la segunda parte para ayudar a asegurar el triunfo por 2-1.

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Ante el temor de que una segunda etapa en Merseyside perjudicase la imagen del defensa entre los aficionados de Anfield si no recuperase su mejor nivel, Johnson añadió: «No creo que sea el mismo y, si volviera al Liverpool y la gente esperase ver al Trent de antes, pero no lo fuera, podría empezar a echar por tierra el legado que había construido. No me gustaría verlo y estoy bastante seguro de que a los aficionados tampoco».

El mercado de enero plantea una encrucijada en su carrera

Con Valverde y Dumfries claramente por delante de él en los planes de Mourinho, Alexander-Arnold afronta unos meses decisivos mientras intenta reconducir su carrera en Madrid antes de que abra el mercado de fichajes de invierno. Si en las próximas semanas sigue limitado a entrar como suplente en los últimos minutos, los rumores sobre una salida del Bernabéu en enero no harán más que intensificarse. Sin embargo, parece improbable que un emotivo regreso a Anfield reciba un apoyo unánime.