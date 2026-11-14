¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Anuncios
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Con la colaboración de

Trent Alexander-Arnold toma una decisión sobre su futuro en el Real Madrid entre rumores de un regreso al Liverpool y la postura de Jose Mourinho

Sigue a GOAL en Google

Trent Alexander-Arnold no tiene intención de dar la espalda al Real Madrid en el próximo mercado de fichajes de enero, pese a atravesar una etapa difícil en la capital española. El internacional inglés ha visto reducido su tiempo de juego bajo las órdenes de Jose Mourinho, lo que ha desatado intensas especulaciones sobre un posible y emotivo regreso al Liverpool.

Anuncios

Romano aclara la postura sobre el futuro de Alexander-Arnold

El experto en fichajes Fabrizio Romano ha tratado de frenar las crecientes especulaciones sobre el futuro de Alexander-Arnold en el Real Madrid. Desde su sonado fichaje procedente de Anfield hace 18 meses, el lateral ha tenido dificultades para reproducir el nivel de talla mundial que lo convirtió en un referente de la Premier League.

Ante los rumores, Romano declaró a DAZN Bet España que, por ahora, las informaciones que vinculan al jugador con una salida en invierno carecen de fundamento. «En las últimas semanas ha habido muchos rumores sobre la posibilidad de que Trent Alexander-Arnold deje el Real Madrid en el mercado de fichajes de enero. Algunas informaciones en Inglaterra apuntaban a un posible regreso al Liverpool. Sin embargo, no hay absolutamente nada en marcha entre Trent Alexander-Arnold, el Real Madrid y el Liverpool», confirmó Romano, que descartó así un regreso a Merseyside.

Los cambios tácticos de Mourinho alimentan los rumores de salida

La llegada de Mourinho al banquillo ha cambiado por completo el panorama para Alexander-Arnold en Madrid. El técnico portugués dio prioridad a la solidez defensiva en verano con el fichaje de Denzel Dumfries, procedente del Inter, y también ha recurrido a la polivalencia de Federico Valverde.

Romano profundizó en la competencia por el puesto: «Trent, obviamente, respeta y quiere al club, pero eso queda en el pasado. Está totalmente centrado en el Real Madrid y no ha habido ningún contacto ni negociación con el Liverpool. También es importante aclarar la situación de Trent en términos más generales. En las últimas semanas, en el Real Madrid, Fede Valverde ha sido el lateral derecho más importante en los partidos decisivos. Puede jugar en el centro del campo o en la banda derecha, así que es un jugador capaz de ocupar varias posiciones».

Anuncios
Anuncios

Compromiso con el proyecto del Real Madrid

Pese a no haber sido titular en partidos de gran importancia, Alexander-Arnold, según se informa, no está dispuesto a dar por perdida su lucha por triunfar en España. Su actitud en el día a día sigue siendo ejemplar, según fuentes cercanas al club. El jugador está decidido a pelear por su puesto y cree que aún puede contribuir de forma significativa a la lucha del equipo por los títulos en varias competiciones durante la segunda mitad de la temporada.

Related Topics

Próximos partidos
RMA

RMA

Primera División

21 nov 2026

CEL

CEL

LIV

LIV

Premier League

22 nov 2026

MUN

MUN

«Sin embargo, Trent Alexander-Arnold no se rinde en absoluto. Jugó en uno de los últimos partidos del Real Madrid antes del parón internacional y Jose Mourinho sigue muy contento con él. Cuando Trent está sobre el terreno de juego, su rendimiento siempre es muy bueno. Sus entrenamientos también son del más alto nivel y Mourinho siempre los valora», añadió Romano. Esto apunta a que el técnico sigue apreciando las cualidades técnicas singulares que el inglés aporta a la plantilla.

No se prevé una salida en enero

Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

La postura del Real Madrid parece ser la de mantenerlo en la plantilla para conservar efectivos de cara a la fase decisiva de la temporada. Según se informa, Mourinho no está dispuesto a autorizar ninguna salida importante a mitad de campaña, ya que considera al exjugador del Liverpool una pieza fundamental de sus planes.

Anuncios

«Estoy seguro de que Trent tendrá oportunidades y sumará más minutos de aquí al final de la temporada. Tampoco hay planes para que se marche en el mercado de fichajes de enero. Mourinho quiere conservar a todos sus jugadores clave hasta el final de la temporada, y Trent Alexander-Arnold es, sin duda, uno de ellos. El Real Madrid quiere seguir siendo competitivo en todas las competiciones, por eso Trent no tiene previsto marcharse. El club también está convencido de que seguirá siendo un jugador muy importante, tanto de aquí al final de la temporada como en el futuro», concluyó Romano. Por ahora, el defensa sigue plenamente centrado en Madrid.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

Ver perfil del autor