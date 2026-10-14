Según anunció la federación española el miércoles por la noche, Vini Jr. fue sancionado con cuatro partidos de suspensión tras su tarjeta roja contra el Villarreal CF. El brasileño no podrá volver a jugar en LaLiga hasta después del parón de selecciones de noviembre, por lo que se perderá, entre otros encuentros, el Clásico contra el FC Barcelona del 25 de octubre.

La sanción consta de dos partes. Vinicius recibió dos partidos de suspensión por la propia infracción, ya que tiró del pelo a su rival Nathan Saliba, y otros dos por su comportamiento agresivo hacia el árbitro Isidro Diaz de Mera. También pudo influir su arrebato al dirigirse desde la zona del campo hacia los pasillos del Bernabéu, captado en un vídeo que circuló por internet. Aunque Endrick intentó calmarlo tras la expulsión, empujó a un empleado de LaLiga junto al monitor del VAR para apartarlo.

Sin embargo, el Real Madrid no tendrá que prescindir por completo de Vinicius hasta después del parón de selecciones. La sanción no se aplica a la Champions League, competición en la que el equipo blanco se enfrenta este miércoles a la AS Roma y la semana siguiente al RB Leipzig.

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Vinicius Junior atraviesa un bache de forma: ¿cuáles son sus estadísticas?

Vinicius se había disculpado expresamente con sus compañeros y con la afición del Real Madrid por su comportamiento, pero no pudo evitar lo inevitable. Además, esta temporada tampoco le están saliendo bien las cosas en el terreno de juego. Hasta ahora suma un escaso gol y tres asistencias en nueve partidos, después de haber renovado recientemente su contrato hasta 2032 con un supuesto salario de 25 millones de euros anuales.

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El entrenador Jose Mourinho ya había reaccionado al bajón de forma del jugador de 26 años contra el Villarreal y dio preferencia al recién llegado Yan Diomande en el extremo izquierdo. Fue precisamente el exjugador del Leipzig quien marcó el gol de la victoria. En Roma, Vinicius volvió al once titular.