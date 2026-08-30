El Leipzig alemán ha alcanzado un acuerdo verbal con la Roma italiana para la contratación del centrocampista marroquí Neil El Aynaoui, con lo que la operación está cada vez más cerca de cerrarse de forma definitiva.

Según Florian Plettenberg, periodista de la cadena "Sky Sport - Alemania", el acuerdo con la Roma se alcanzó ayer por la noche, de modo que el jugador de 25 años se marchará al Leipzig cedido durante una temporada, a cambio de 4 millones de euros, con una opción de compra valorada en 25 millones de euros.

Lee también

Mourinho, con ironía sobre su jugador: sus músculos son exactamente iguales a los míos

"No está ligado a nadie": ¿por qué Mourinho apartó a Carreras del once titular?

Los últimos detalles entre ambos clubes todavía están pendientes de ultimar, mientras que está previsto que El Aynaoui se someta al reconocimiento médico y firme los contratos próximamente, con el fin de completar la operación antes del cierre del mercado de fichajes.

El Aynaoui era la opción preferida del Leipzig este verano para ocupar la posición de centrocampista número 6 u 8, según Plettenberg.

El Aynaoui es uno de los elementos fundamentales de la selección de Marruecos. Se había incorporado a las filas de la Roma italiana en el verano de 2025, procedente del Lens francés con un contrato de 5 años.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora".



