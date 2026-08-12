Siempre que la oferta del Borussia Dortmund ascienda a una cantidad fija de 50 millones más cinco millones de euros en posibles bonus, como informan de forma coincidente varios medios, el jugador de 19 años recibirá, según informaciones de Express, luz verde para salir.

Según esa información, el director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, incluso habría dado una promesa de ese tipo al entorno de El Mala, encabezado por su madre Sabrina, que se encarga principalmente de las negociaciones en torno a las intenciones de traspaso de su hijo y que hace solo unas semanas también rechazó al Brentford FC.

El miércoles se filtró que el BVB va definitivamente con todo en el pulso por el internacional sub-21 y que para ello incluso superará claramente su propio límite de dolor. Al mismo tiempo, según informaciones de Sky, dicha oferta también llegará por primera vez por escrito a Colonia, para despejar cualquier duda.

Con ello, los responsables del Dortmund enviarían una señal decisiva en dirección a Geißbockheim para no poner aún más en peligro el acuerdo. El FC habría rechazado antes varias ofertas y entretanto habría elevado sus exigencias. La clave para un acuerdo sería una cantidad fija sin pago a plazos en el entorno de los 50 millones de euros.

Said El Mala: ¿Hay una alternativa al BVB?

Si contra lo esperado el BVB da marcha atrás, a El Mala le espera, no obstante, una alternativa en el extranjero. Según Express, el AC Milan está al acecho y podría lanzarse si el traspaso no llega a concretarse. Sin embargo, no se espera que eso ocurra.

El Mala está considerado como el deseo absoluto de la Borussia, que según informaciones de Sport Bild espera una operación rentable a largo plazo en caso de ficharlo. El hecho de que previsiblemente el adolescente vaya a desbancar a Ousmane Dembele (35 millones de euros) como fichaje récord no se vería como un obstáculo. En su lugar, los jefes del BVB contarían con un alto valor de reventa. Solo una nominación para la selección alemana, que al parecer Jürgen Klopp estaría planeando, volvería a aumentar su valor de mercado.

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Además, ya habría empezado a labrarse un nombre en la Premier League. Según el informe, varios entrenadores en Inglaterra verían en el internacional sub-21 al futuro Gareth Bale, que gracias a su fútbol de velocidad arrollador se marchó en 2013 por 100 millones de euros del Tottenham Hotspur al Real Madrid. Además, existiría la convicción de que jugadores de gran clase individual como El Mala reforzarán la comercialización dentro y fuera del país.

También apuntan a un desenlace del pulso por el traspaso los rumores según los cuales el Colonia ya habría encontrado un sustituto para El Mala. Según Sport Bild, la elección ha recaído en Marcel Regula, del club de la primera división polaca Zaglebie Lubin, por el que supuestamente incluso el BVB ya mostró interés en el pasado reciente.

Al parecer, la cifra del traspaso asciende a unos nada despreciables ocho millones de euros. El jugador de 19 años se convertiría así en el tercer fichaje más caro del club de la ciudad de la catedral. Por detrás de Jhon Cordoba (17 millones de euros, 2017/18 desde el Mainz 05) y del icono del club Lukas Podolski (diez millones de euros, 2009/10 desde el Bayern de Múnich).



