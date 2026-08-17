El Real Madrid anunció este lunes la salida de su jugador Jacobo Ortega hacia las filas del Estrasburgo francés, conservando el club merengue el 30% de sus derechos.

El diario As señaló que el Real permitió la salida de Jacobo Ortega, de 19 años, a la liga francesa a cambio de 10 millones de euros.

El máximo goleador del Real Madrid en la pasada edición de la Liga Juvenil de la UEFA se marcha a Francia, donde firmó un contrato por cinco temporadas.

El Real señaló en un comunicado: "El Real Madrid Club de Fútbol y el Estrasburgo han llegado a un acuerdo para el traspaso de nuestro jugador Jacobo Ortega".

Jacobo Ortega llegó al Real Madrid en 2018, cuando tenía 12 años, y pasó ocho temporadas en la academia del club.

En la temporada 2025-2026 se proclamó campeón de la Liga Juvenil de la UEFA con el equipo juvenil.

As subrayó: "Esta operación es la venta más cara que realiza el Real Madrid de un jugador de su academia que nunca ha disputado un partido con el primer equipo; es un traspaso histórico en todos los sentidos".

El traspaso llega, además, en un verano en el que el club sigue batiendo sus anteriores récords en cuanto al dinero que obtiene de los jugadores salidos de Valdebebas, tras concretar cerca de 10 ventas, entre las más destacadas los traspasos de Nico Paz, Gonzalo García y Víctor Muñoz.