Supuestamente, a Adi Hütter aún le faltan en Fráncfort dos piezas del puzle para ser feliz con la plantilla: una en defensa y otra en ataque.

Según un informe del Bild-Zeitung, el técnico austriaco habría sido escuchado. Al parecer, se buscan jugadores "experimentados" y "vocales" con cualidades de líder, porque en conjunto la plantilla es demasiado callada y demasiado dócil, según se dice.

En la búsqueda de un delantero, según el tabloide, Ermedin Demirovic habría entrado en el radar de los de Hesse. El internacional de Bosnia-Herzegovina ya estuvo hace dos años en la lista de deseos del Eintracht, pero entonces prefirió un cambio del FC Augsburgo al Stuttgart antes que uno al Meno.

Hasta ahora no hay nada que indique que Fráncfort pueda hacerse ahora con Demirovic. Es cierto que el VfB acaba de fichar por mucho dinero a un nuevo competidor con Dzenan Pejcinovic (25 millones de euros de traspaso fueron a parar al VfL Wolfsburgo), pero Demirovic subrayó recientemente que en absoluto teme la competencia: "Puede venir sin problema, es muy bienvenido", dijo incluso antes de que se cerrara la operación de Pejcinovic.

El Eintracht Frankfurt probablemente no tenga ninguna opción por Ermedin Demirovic

Además, Demirovic, cuyo contrato sigue vigente hasta 2028, se siente muy a gusto en el VfB y en absoluto aspira a cambiar de aires. "Quiero ayudar al equipo, quiero marcar goles, tantos como sea posible, y seguir progresando y jugar una temporada exitosa", dejó claro el jugador de 28 años.

Getty Images

A finales de julio, informaciones de los medios sobre el supuesto futuro abierto de Demirovic en Stuttgart habían acaparado titulares. Sky había relacionado entonces al atacante, entre otros, con el Fenerbahce y, en ese contexto, aseguró que el técnico del VfB, Sebastian Hoeneß, estaría abierto a dejar salir a Demirovic. "Me irritó y, sinceramente, me enfadó parte de lo que se escribió", desmintió Hoeneß con firmeza esas informaciones ante Bild, y añadió: "Mi objetivo es tener siempre a los mejores jugadores en el VfB y Medo (Demirovic, nota de la redacción) es uno de nuestros mejores jugadores".

Por tanto, ahora mismo todo apunta a que Fráncfort tendría que buscar en otro sitio en lo referente a un nuevo delantero. Arnaud Kalimuendo, cedido por el Nottingham Forest en el último medio año, es uno de los candidatos, y el Eintracht, como es sabido, estaría encantado de ficharlo en propiedad. Pero por Kalimuendo probablemente habría que pagar más de los 20 millones de euros de traspaso en los que se movería el precio de Demirovic.

Antes de eso, sin embargo, los de Hesse todavía deben hacer limpieza en el eje del ataque. Elye Wahi (OGC Niza) y Jessic Ngankam (Wolfsberger AC), que recientemente estuvieron cedidos, todavía deben salir. Michy Batshuayi también puede irse, y lo mismo vale para Noel Futkeu. Aunque Fráncfort recuperó a este último por 1,3 millones de euros desde el Greuther Fürth, una reventa directa es probable. Así quedarían Jonathan Burkardt y Younes Ebnoutalib como dos nueves en la plantilla del Eintracht, a los que, si es posible, se les quiere añadir una tercera opción.