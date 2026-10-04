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¿Traspaso espectacular de la estrella del Bayern? Un exastro de Inglaterra pone sobre la mesa una nueva posición para Harry Kane

UEFA Nations League A
Inglaterra vs Chequia
Inglaterra
Chequia

Que Kane es un delantero participativo, que también trabaja hacia atrás, ya lo sabe todo el mundo. Stuart Pearce cree que el goleador del Bayern tiene aún mucho más que ofrecer, incluso un cambio completo de rol.

«Dentro de unos años, cuando se haya hartado de marcar un millón de goles», dijo Pearce en su papel de experto en talkSPORT, «quizá juegue en el mediocentro defensivo».

Pearce, exentrenador del Manchester City y asistente de Fabio Capello en los Three Lions, se refirió a Wayne Rooney, que en la fase final de su carrera fue retrasado del ataque al centro del campo.

Según Pearce, Kane todavía podría seguir marcando sus goles durante un tiempo y luego, desde una posición más retrasada, jugar otros cinco años más para Inglaterra gracias a «su inteligencia de juego y a sus capacidades de pase como quarterback».

¿Qué tiene que decir Harry Kane sobre un cambio de posición?

Con un Kane que aparecía por todo el campo, Inglaterra destrozó a Croacia por 7-0 el sábado. El capitán inglés marcó dos goles y, en ese fluido ataque, intercambió constantemente posiciones con el sensacional Jude Bellingham, Bukayo Saka o Anthony Gordon, que también dejaron su sello en el partido.

«Siempre bromeo con los chicos diciendo que algún día me gustaría jugar de central o de mediocampista defensivo», dijo después Kane, quien subrayó cuánto disfruta ayudando en defensa. El jugador de 31 años aseguró que «siento que puedo ser efectivo, ya sea con o sin balón».

Kane amplió su ya enorme ventaja como máximo goleador histórico de Inglaterra hasta los 89 tantos. Fue el primer inglés de la historia en marcar al menos diez goles en tres años naturales distintos. Si juega el martes contra Chequia, igualará a la legendaria portería Peter Shilton al frente de la lista de internacionales récord de su país con 125 partidos.

Con Harry Kane al frente: los máximos goleadores históricos de Inglaterra

Puesto

Jugador

Goles

Partidos

Promedio (goles/partido)

Actividad

1

Harry Kane

89

124

0,72

desde 2015

2

Wayne Rooney

53

120

0,44

2003–2018

3

Sir Bobby Charlton

49

106

0,46

1958–1970

4

Gary Lineker

48

80

0,60

1984–1992

5

Jimmy Greaves

44

57

0,77

1959–1967

6

Michael Owen

40

89

0,45

1998–2008

7

Vivian Woodward

38

32

1,19

1903–1911

8

Nat Lofthouse

30

33

0,91

1950–1958

9

Alan Shearer

30

63

0,48

1992–2000

10

Sir Tom Finney

30

77

0,39

1946-1958


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