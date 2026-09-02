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Frank BaumannGetty Images
Christian Guinin

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Traspaso a punto de fracasar: un directivo del FC Schalke 04 desvela un drama increíble en el Deadline Day

Bundesliga
H. Hwang
Fichajes
Schalke 04
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Pocos instantes antes del cierre del mercado de fichajes, el FC Schalke 04 cerró la incorporación de Hee-chan Hwang. Lo ajustada que fue la operación lo reveló ahora el director deportivo Frank Baumann.

Ante el micrófono de Sky, Baumann anunció que la operación solo pudo cerrarse al final unos segundos antes del cierre del mercado de fichajes: "Cuando recibimos la confirmación de que todo estaba subido en el sistema de la DFB, faltaban 35 segundos para el cierre del mercado".

Sobre todo, la tecnología acabó siendo un obstáculo inesperado. "Lo que antes era el fax, hoy es el mundo digital con cosas como la firma digital", señaló Baumann, que trabaja en el Schalke como director general deportivo desde 2025.

Como no había tiempo, el reconocimiento médico de Hwang no se realizó hasta después de la firma oficial. "Por supuesto que es un cierto riesgo, pero en una cesión de diez meses es asumible. Si hubiéramos invertido tres millones de euros, no lo habríamos hecho", explicó Baumann.

El Schalke cerró este pasado martes la cesión del surcoreano de 30 años. Hwang llega prestado para la próxima temporada desde el Wolverhampton Wanderers y, según se informa, no existe opción de compra.

¿Cuándo debutará Hee-chan Hwang con el FC Schalke 04?

Después de Satoshi Tanaka (Düsseldorf), Junior Dina Ebimbe (Fráncfort), Junior Adamu (Friburgo), Kevin Müller (Heidenheim), Maximilian Wöber (Leeds) y Robin Gosens (Florencia), el atacante es el sexto fichaje externo de los Knappen. Además, se ampliaron los contratos expirados de Edin Dzeko y Loris Karius.

Hwang podría debutar con el S04 ya el próximo sábado, cuando el Königsblau reciba al Bayern de Múnich en la Bundesliga. En la primera jornada, el Schalke había encajado una derrota por 0-3 ante el Augsburgo en su regreso a la Bundesliga.

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