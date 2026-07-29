Según informa el diario español AS, tanto el presidente del Real, Florentino Pérez, como el técnico José Mourinho han dado luz verde a la incorporación del centrocampista de 30 años del Manchester City.

Así, se espera que el anuncio oficial llegue en breve, y AS incluso habla de una "solución en las próximas 24 horas". El jueves debería producirse una reunión entre representantes de ambos clubes, en la que el acuerdo quedaría finalmente cerrado.

Además, el diario español informa de que Rodri aparentemente le costará al conjunto madrileño bastante menos de lo que se pensaba en un principio. Después de que diversos medios pusieran inicialmente sobre la mesa una cifra de traspaso de 100 millones de euros, que supuestamente exigía el City, ahora se habla de 40 a 50 millones de euros que el Real tendría que transferir a Manchester.

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El Manchester City, al parecer, cede en el pulso por Rodri

Que los Skyblues, que en un principio parecían poco dispuestos a dialogar sobre una salida del recién proclamado campeón del mundo, cederían en el pulso ya lo había informado Marca el martes. Allí se afirma que "el club inglés, que siente el mayor respeto por el jugador, aceptará su marcha si esa es su decisión".

El Manchester City había intentado en vano durante las últimas semanas y meses ampliar de forma anticipada el contrato de Rodri, vigente hasta 2027. Si no quiere dejar salir gratis al español el próximo año, el actual periodo de traspasos representa la última oportunidad de recibir una cantidad por su salida.

El propio centrocampista se había mostrado en repetidas ocasiones abierto a un cambio al Real. Fabrizio Romano incluso escribió que al centrocampista le "encantaría" y "soñaría" con vestir algún día la camiseta merengue.

Rodri lleva tiempo en la lista de deseos del Real Madrid

Para el mejor jugador del Mundial 2026 un cambio a la capital española también supondría un regreso. Rodri pasó por la cantera del Atlético de Madrid en su juventud y jugó para el eterno rival ciudadano del Real en la temporada 2018/19. En marzo ya había explicado él mismo en una entrevista que a una oferta del Real "no se le puede decir que no tan fácilmente".

Que Rodri esté siendo vinculado con un cambio al Real no es ninguna novedad. Ya en torno a su conquista del Balón de Oro a raíz de su fabulosa temporada 2023/24 habían surgido rumores de que los blancos lo habían elegido como sucesor del histórico dúo del centro del campo formado por Toni Kroos y Luka Modric, precisamente el club que entonces había boicoteado la entrega del mayor galardón individual del fútbol mundial.