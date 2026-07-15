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Tras vencer a Francia, la prensa española apunta a un candidato al Balón de Oro

Francia vs España
Francia
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D. Olmo

Los medios españoles celebran la cómoda victoria 0-2 sobre Francia en la semifinal del Mundial, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

Marca, el principal medio deportivo español, habla de un «espectáculo inolvidable» y añade: «La selección abrió las puertas del Prado y del Louvre para alcanzar su segunda final».

«Las alineaciones mostraban al cuarteto francés, una formación al estilo de los Campos Elíseos con Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola. La euforia fue española. Francia, derrotada y sorprendida, solo supuso una amenaza durante las ocasionales jugadas individuales de Mbappé».

Marca destaca a Rodri como el mejor y también elogia a Porro, Cubarsí, Laporte, Fabián y Olmo.

El catalán Diario Sport también lo elogia. «Olmo volvió a demostrar su talento, inteligencia y personalidad. Es más: demostró por qué es uno de los principales candidatos a ser elegido mejor jugador del Mundial. Si España gana el Mundial, será en gran parte gracias a él». Olmo ha dado dos asistencias en este Mundial, pero aún no ha marcado ningún gol.

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«Mundo Deportivo» vio en el palco a cuatro leyendas del Mundial de 2010: Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol y Xavi. «Aquel equipo de Vicente del Bosque jugaba un fútbol magnífico, pero la forma en que este equipo humilló a la formidable selección francesa fue histórica. España no perdió la posesión del balón ni un solo instante».

Para AS, España lo tendrá difícil para superarse. «Es una lección para cualquier selección. Jugar mejor, domar a una bestia como Francia y superar a Mbappé, Olise o Dembélé es complicado. La Roja lo ha conseguido todo y el próximo domingo disputará la final en Nueva York/Nueva Jersey. La segunda estrella está un paso más cerca».

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