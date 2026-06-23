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Hussein Hamdy

Traducido por

Tras unos días de incertidumbre, una buena noticia tranquiliza a Messi en plena fase de grupos del Mundial

L. Messi
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Un gran avance

Lionel Messi, capitán de Argentina, recibió una buena noticia durante el Mundial 2026.

Según Rosario3.com, su padre Jorge recibió el alta tras varios días en el hospital.

El periodista Ángel de Brito confirmó la noticia y añadió que Jorge ya había dejado el centro médico y proseguía su recuperación.

Regresó a Rosario para realizarse más estudios junto a su familia.

La noticia tranquilizó a la familia, que había vivido días de preocupación.

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Días antes, la familia había desmentido rumores y pedido respeto ante la desinformación.

Lionel Messi había marcado los dos goles de la victoria de Argentina ante Austria, resultado que aseguró la clasificación de la Albiceleste a los dieciseisavos de final.

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