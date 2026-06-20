Tras una temporada desastrosa, el Tottenham prepara el «fichaje del siglo» por 115 millones de euros

El mercado de fichajes inglés podría ver este verano un traspaso superior a 100 millones de euros, El Tottenham ha avanzado en las negociaciones para fichar al centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali, por 115 millones de euros, en una operación que podría ser una de las más importantes del mercado de verano.

Según The Athletic, el Tottenham negocia con el Newcastle un acuerdo rápido por el centrocampista, mientras busca reforzar su plantilla tras una temporada decepcionante que acabó con el 17.º puesto en la Premier.

El Newcastle pide 115 millones, cantidad que refleja el elevado gasto de los clubes ingleses.

El técnico italiano Roberto De Zerbi, que dirige al Tottenham, trabaja en secreto para fichar al exjugador del Milan y reconstruir el equipo tras la decepción de la pasada temporada.

Sin embargo, el Tottenham no está solo: el Manchester City, campeón de la Premier, también puja por Tonali, con o sin el fichaje de Elliott Anderson, por el que ofrece 139 millones.

De confirmarse por esa cifra, sería uno de los traspasos más caros de la Premier, aunque no superaría el récord de Alexander Isak.

El delantero sueco se convirtió en el fichaje más caro de la historia de la Premier cuando el Liverpool lo incorporó por unos 145 millones de euros, superando el récord de su compañero Florian Wirtz, quien llegó por 125 millones desde el Bayer Leverkusen.

Antes, Enzo Fernández, fichado por el Chelsea por 121 millones en 2023, era el más caro, lo que muestra la gran capacidad financiera de los clubes ingleses.

Tonalí, de 26 años, es uno de los mejores centrocampistas de Europa. Llegó al Newcastle procedente del Milan en un traspaso multimillonario, pero no ha cumplido las expectativas, lo que facilita su salida este verano.

El Tottenham, que viene de una temporada complicada, quiere reconstruir su plantilla y también sigue a Matheus Fernandes.

Mientras tanto, el Manchester City sigue activo y ya ofreció 139 millones de euros por Elliot Anderson, del Nottingham Forest, aunque la operación aún no está cerrada.

Estas operaciones confirman el dominio de los clubes ingleses en el mercado mundial de fichajes, mientras los grandes europeos sufren restricciones financieras.