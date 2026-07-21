El club saudí Al-Ahli ha decidido prescindir de un nuevo jugador extranjero, antes del comienzo de la próxima temporada 2026-2027, tras una sola temporada desde su fichaje.

Al-Ahli ya había anunciado anteriormente la salida de dos estrellas extranjeras de sus filas, el centrocampista marfileño Franck Kessié y el extremo argelino Riyad Mahrez, después de tres años de ambos en el club.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que "Al-Raqi" ha decidido prescindir de un tercer jugador extranjero, el centrocampista francés Enzo Millot, ya que el director deportivo Roy Pedro busca una oferta adecuada para venderlo o cederlo.

Millot se incorporó a Al-Ahli durante el pasado mercado de fichajes de verano, procedente del Stuttgart alemán, y comenzó la temporada de forma muy fuerte, antes de que su rendimiento bajara en el último periodo.

Según el mismo diario, Al-Ahli ya ha iniciado el proceso de búsqueda de un nuevo jugador para el centro del campo, con el fin de compensar la salida de Millot, en caso de que llegue una oferta adecuada durante los próximos días.

"Al-Raqi" ya había fichado a dos jugadores que pueden actuar en el centro del campo, especialmente en el plano ofensivo, el armenio Eduard Spertsyan y el portugués Francisco Trincão.

Cabe recordar que Millot disputó con Al-Ahli 40 partidos en las distintas competiciones durante la pasada temporada, en los que logró marcar 9 goles y dar 7 asistencias.