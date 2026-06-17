Tras una pugna europea, el Al-Ahli saudí cierra su primer fichaje del verano

Al-Ahli de Arabia Saudí ha cerrado su primer fichaje para el mercado de verano, tras competir con varios clubes europeos.

Según un tuit de Fabrizio Romano, el Al-Ahli ha alcanzado un acuerdo para fichar al defensa gambiano Aboubakar Sidi Kante, del Tromsø noruego, para el próximo verano.

El Al-Ahly negoció con el club noruego en los últimos días y superó la competencia de Colonia, Brujas y Estrasburgo.

Según el periodista, el defensa viajará en las próximas horas a Lisboa con su agente para someterse a un reconocimiento médico.

Tras los exámenes, el joven de 19 años firmará un contrato de cinco años con el club saudí, hasta 2031.

Kanté, considerado uno de los mayores talentos europeos, fue distinguido en mayo como mejor revelación de la liga noruega.