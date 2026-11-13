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Éric Chelle, seleccionador de Nigeria, respondió a las fuertes críticas que recibió durante el último periodo por no convocar a George Ilenikhena, delantero del Al-Ittihad saudí, durante el actual parón internacional.

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La selección de Nigeria se prepara para enfrentarse a Tanzania en dos partidos, este viernes y luego el próximo martes, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Eric Chelle incluyó a 24 jugadores en la lista que disputará ambos encuentros, aunque Ilenikhena no figuró entre los convocados, pese al destacado nivel que ha ofrecido con el Al-Ittihad durante el último periodo.

La exclusión del delantero del Al-Ittihad provocó un estado de enfado entre la afición nigeriana, lo que llevó a Eric Chelle a responder a esas críticas antes del partido ante Tanzania, en declaraciones recogidas por el sitio nigeriano «Afrik-Foot».

El entrenador de Nigeria señaló al respecto: «Estoy sorprendido, pues como saben no soy activo en las redes sociales, pero algunas personas me envían muchas cosas; me sorprende que no haya preguntas sobre el grupo y los jugadores».

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Y añadió: «Una vez más, si tienen algo que quieran decirme, pueden dirigirse a mí directamente, y si quiero darles una respuesta lo haré».

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Y concluyó: «Por ejemplo, vi a mucha gente hablando sobre por qué George Ilenikhena no está aquí. ¿Saben que sufre una lesión? Antes algunos de ustedes no lo sabían; creo que todos deben mantener la calma».

Ilenikhena ofrece un nivel destacado con el Al-Ittihad durante la temporada actual, en la que ha disputado 15 partidos en las distintas competiciones, con un balance de 8 goles marcados y 3 asistencias.

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Por ese nivel, Ilenikhena se incorporó a la selección de Nigeria por primera vez el pasado mes de septiembre, y logró marcar un gol en su primer partido ante Madagascar, en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

La estrella nigeriana se ha convertido en el delantero titular del conjunto saudí en la temporada actual, por delante del marroquí Youssef En-Nesyri, bajo la dirección del técnico alemán Jens Wissing, después de haber quedado fuera de los planes del entrenador portugués Francisco Trincão la temporada pasada.

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El jugador de 19 años se incorporó al «Decano» durante el pasado mercado de fichajes invernal, procedente del Mónaco, pero solo disputó 6 partidos durante la segunda mitad de la temporada pasada, en los que no marcó ningún gol.

Cabe recordar que la selección de Nigeria ocupa el segundo puesto del grupo doce de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 con 3 puntos, cosechados gracias a una única victoria ante Madagascar y una derrota frente a la selección de Guinea-Bisáu, que lidera el grupo en estos momentos con 7 puntos.

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Las «Águilas» desean ganar los dos partidos ante Tanzania, de ida y vuelta, para acercarse a la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, especialmente si Guinea-Bisáu gana en la cuarta jornada a la selección de Madagascar, tercera clasificada con dos puntos.