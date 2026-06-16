Tras una noche histórica... ¿Ha sido Valverde injusto con Al-Owais?

Mohammed Al-Owais brilló en la portería de Arabia Saudí contra Uruguay en el Mundial 2026, pero la polémica no fue el empate 1-1, sino que el premio al mejor del partido se le escapó pese a su actuación decisiva.

El portero realizó nueve atajadas, cuatro dentro del área, y evitó varios goles seguros.

Pese a ello, los organizadores otorgaron el premio al mejor del partido a la estrella uruguaya Federico Valverde, decisión que generó dudas entre la afición, ya que el guardameta fue clave en el resultado.

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Elegir a Valverde en vez de Al-Owais reabrió el debate sobre los criterios para otorgar el premio al mejor del partido, sobre todo cuando un portero destaca sin que se refleje en el galardón.

Muchos consideran que Al-Owais merecía el premio, no solo por la cantidad de paradas, sino por su acierto en momentos clave que evitaron la victoria charrúa.

La elección de Valverde se justificó por su dominio en el centro del campo y sus llegadas al área, pero la polémica creció entre la afición saudí, que reclamaba «justicia».

Al final, Al-Owais firmó una actuación heroica en una noche histórica, aunque se marchó sin el reconocimiento individual que muchos consideran merecido.