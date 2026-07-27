Tras una noche en Madrid: una artista española revela la verdad sobre su relación con la estrella del Barcelona

La artista española Ana Mena negó de forma rotunda mantener cualquier relación sentimental con el delantero del Barcelona Ferran Torres, campeón del Mundial 2026 con la selección española, y calificó de "tonterías" y "ridículas" las informaciones que hablaban de un vínculo entre ambos, después de que fueran vistos juntos en las celebraciones de la selección española por el título mundial.

Según las declaraciones que ofreció Mena a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado domingo, la cantante arremetió desde el primer momento contra todo lo que se dijo sobre ella en los últimos días, y especialmente su supuesta relación con el delantero del Barcelona, al decir a los periodistas presentes: "Es una tontería, por favor... Es una ridiculez, de verdad".

La camiseta número 7 desata la polémica

Las informaciones de los medios habían vinculado a Mena con Torres después de que fueran vistos juntos en la celebración de Cibeles organizada por la Real Federación Española de Fútbol, así como en una fiesta privada celebrada en una de las discotecas más conocidas de la capital española, sobre todo después de que Mena apareciera vistiendo la camiseta número 7, que es el dorsal que lleva Torres con la selección española.

Al ser preguntada por el motivo de haber vestido la camiseta número 7 en la celebración de Cibeles, Mena respondió con claridad: "Bueno, es la camiseta que me dieron, no sé", en un intento de poner fin a las especulaciones que suscitó su aparición con esa camiseta.

Nada especial

La actriz no dudó en reconocer que se encontró con el delantero del Barcelona durante la celebración de la selección española, pero señaló que el asunto no fue distinto de lo que le ocurrió con los demás jugadores, al afirmar: "Había mucha gente y hablé con muchos de ellos", en clara referencia a que su encuentro con Torres no fue más que un encuentro fugaz dentro de las celebraciones generales.

Mena, exnovia del actor Óscar Casas, expresó su malestar por todo este revuelo mediático y subrayó que lo que se dice sobre ella "es realmente ridículo", en un intento de poner un punto y final a las especulaciones que los medios españoles suscitaron durante los últimos días.

Cabe recordar que Ferran Torres fue una de las estrellas de la celebración de la selección española por la conquista del Mundial 2026, tras marcar el único gol de la victoria en la final ante Argentina (1-0) después de la prórroga, para dar a España su segundo título mundial en su historia.