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El argentino Mauro Icardi afronta una nueva crisis judicial, después de que un tribunal de la ciudad argentina de Tigre dictara una resolución que le prohíbe acercarse a su hija Francesca, de 11 años, o comunicarse con ella durante 45 días.

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Esto se produjo tras una denuncia penal presentada por su exmujer, Wanda Nara, en la que lo acusa de agredir a su hija, según el diario británico "The Sun".

Los detalles del suceso se remontan al viernes 6 de noviembre, cuando Nara participaba en la grabación de la versión argentina del programa "MasterChef", antes de recibir un mensaje de su hija a través de un ordenador en el que pedía ayuda y decía, según lo recogido por medios argentinos: "Papá me pegó, tengo miedo".

Nara se dirigió a la casa de Icardi en la zona de Nordelta, donde la policía intervino tras recibir un aviso sobre un posible episodio de violencia contra una menor.

Según los informes, se produjo una disputa entre ambas partes a su llegada, mientras que Icardi se negó a hablar con los agentes de policía o a entregarles el ordenador que su hija había utilizado para enviar el mensaje.

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Según el diario alemán "Bild", la denuncia incluye acusaciones contra Icardi por agredir a su hija dentro de su casa, mientras que los informes argentinos indican que el caso se está investigando como un posible suceso de lesiones leves.

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El juez del Juzgado de Garantías número dos de Tigre, Orlando Abel Díaz, dictó una medida cautelar que prohíbe al exdelantero del Inter de Milán acercarse a su hija a una distancia inferior a 100 metros, y también le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde ella se encuentre.

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A esto se suma la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, ya sea cara a cara, por teléfono, por redes sociales o mensajes, o a través de terceros, durante un periodo de 45 días que comienza a partir de la fecha de su notificación oficial de la resolución.

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Icardi niega haber agredido a su hija

Por su parte, Icardi negó las acusaciones en su contra, y su equipo legal emitió un comunicado en el que afirmó: "Mauro Icardi nunca le pegó a su hija".

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Sus abogados señalaron que la menor no sufrió ninguna lesión y recalcaron que no se dictó orden de detención contra el jugador.

En un desarrollo posterior, Icardi obtuvo la exención de la prisión preventiva, pero eso no anuló la resolución que le prohíbe acercarse a su hija o comunicarse con ella.

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Asimismo, la policía argentina ejecutó un registro de su casa en Nordelta, el domingo 8 de noviembre, por orden judicial, en el marco de la recopilación de pruebas relacionadas con la investigación.

El caso sigue en estudio y no se ha dictado un fallo que pruebe la veracidad de las acusaciones ni la condena del jugador.

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El final de un matrimonio turbulento

Icardi y Wanda Nara habían entrado en una serie de disputas públicas desde que anunciaron su separación, antes de iniciar los trámites para poner fin a su matrimonio en 2024, en medio de reiterados conflictos sobre su vida familiar y el cuidado de sus dos hijas.

El delantero argentino fue vinculado posteriormente con la actriz y cantante argentina China Suárez, que ha aparecido con él en numerosas ocasiones durante el último periodo.

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En el plano deportivo, Icardi tiene 33 años y había puesto fin a su vinculación con el club turco Galatasaray en el verano de 2026 tras finalizar su contrato, convirtiéndose en agente libre tras una etapa que se extendió desde 2022, durante la cual conquistó varios títulos nacionales con el club.

Icardi jugó anteriormente en el Inter de Milán, el Paris Saint-Germain y la Sampdoria, y también tuvo una experiencia en las filas del Barcelona durante las etapas juveniles, antes de iniciar su carrera profesional en Italia.