Tras una larga lesión, el NEC ficha a Perr Schuurs por varios años

Perr Schuurs es nuevo jugador del NEC tras pasar el reconocimiento médico y firmar por tres años, informa De Telegraaf.

El miércoles pasó el reconocimiento en el club, y dado su historial de lesiones, el NEC consultó a Fysiomed —donde Schuurs completaba su rehabilitación— y al Torino, su anterior equipo.

En febrero, el Torino anunció la rescisión consensuada de su contrato. Tras la lesión, el defensa continuó su recuperación en los Países Bajos.

Firmará pronto un contrato hasta mediados de 2029. El NEC confía en que recupere su mejor nivel. Antes de las lesiones, había impresionado en Italia y se habló de un traspaso al Inter que no se concretó.

Su último partido fue el 21 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado ante el Inter. Sufrió recaídas, volvió a operarse y aún recupera la rodilla.

Ese momento se acerca y el NEC quiere ofrecerle un escenario. Sassuolo, Venezia, Genoa y Torino también mostraron interés, pero finalmente se quedan sin él.