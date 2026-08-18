Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, reconoció que el veredicto en el caso de las acusaciones financieras dirigidas contra el Manchester City "ha tardado más de lo esperado", al tiempo que reafirmó su total compromiso con la confidencialidad de los procedimientos seguidos hasta alcanzar una decisión definitiva.

El caso tiene sus raíces hace tres años, cuando la Premier League acusó al conjunto celeste de infringir las reglas del juego limpio financiero a lo largo de nueve temporadas, concretamente en el periodo comprendido entre 2009 y 2018; una etapa en la que el equipo se coronó con tres títulos de la Premier League. Por su parte, la directiva del Manchester City ha mantenido su negativa rotunda a todos estos cargos y su rechazo a haber cometido cualquier irregularidad.

Las acusaciones dirigidas al club se resumen en no haber facilitado información financiera precisa a la liga durante esos nueve años, además de no cooperar con las investigaciones realizadas sobre sus asuntos financieros. Pese a que ambas partes se sometieron a sesiones de audiencia que se prolongaron durante 12 semanas ante un comité independiente formado por tres miembros entre septiembre y diciembre de 2024, no se ha llegado a una decisión concluyente tras casi dos años de aquellas sesiones.

En respuesta a una pregunta sobre las últimas novedades del caso durante el evento de presentación de la nueva temporada de la Premier League (2026-2027), Masters declaró a la cadena "Sky News": "No hay nada que pueda añadir en este momento; nuestras reglas son completamente claras al respecto, y debo mantener la confidencialidad de todo hasta que estemos preparados para emitir la decisión y anunciarla con total claridad".

El director ejecutivo agregó, a modo de aclaración: "No puedo ofrecer ninguna actualización sobre los plazos o el desarrollo de los procedimientos; el único camino disponible ante nosotros es dejar que la vía legal siga su curso natural. Soy plenamente consciente del estado de frustración existente, pues el asunto realmente ha tardado más de lo esperado".

Sobre si se siente molesto por lo prolongado de las deliberaciones, Masters lo negó afirmando: "Por supuesto que no. Ya declaré anteriormente que el comité necesita el tiempo y el espacio suficientes para hacer su trabajo. Al final, el papel de la Premier League se limita a presentar las acusaciones, cuando se dispone de pruebas suficientes, ante un comité independiente para permitirle establecer la verdad, algo que no debe verse restringido por el tiempo que lleve alcanzar esa verdad".