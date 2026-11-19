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Seis meses después de pasar por el quirófano, Ferland Mendy, estrella del Real Madrid, podría volver a entrar en una convocatoria.

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Según informó el diario AS, citando a L'Équipe, el lateral francés apunta a ser la gran novedad en la convocatoria del entrenador José Mourinho para enfrentarse al Celta de Vigo el próximo sábado, en la 13.ª jornada de LaLiga.

Mendy sufrió una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha, lo que le obligó a pasar por el quirófano el pasado 11 de mayo.

Fue un nuevo contratiempo que limitó a Mendy a disputar solo nueve partidos en toda la temporada pasada, después de que el jugador encadenara una serie de lesiones musculares y de tobillo que lo mantuvieron en la enfermería prácticamente todo el curso.

Con este regreso a la convocatoria, el lateral francés podría poner fin al largo calvario que ha vivido por culpa de las lesiones, que también lo alejaron de la selección francesa, con la que no ha vuelto a ser convocado desde la Eurocopa de 2024.

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El regreso de Mendy empezó a tomar forma a principios del pasado mes de octubre, cuando comenzó a ejercitarse en solitario en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, antes de incorporarse a los entrenamientos con el grupo seis días después.

Desde entonces, Ferland Mendy lleva más de un mes preparándose y podría recoger los frutos de ese trabajo este fin de semana.

El Real Madrid es segundo en LaLiga con 30 puntos, a tres del líder, su eterno rival, el Barcelona.