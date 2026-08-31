Tras una gran irritación: sorprendente fichaje en el Bayern de Múnich

Poco antes del cierre del mercado de fichajes, el Bayern cedió a Ibrahimovic al FC Augsburg.

Según informa Sky, el rival de la Bundesliga paga una cuota de cesión de 500.000 euros y podrá fichar en propiedad al jugador de 20 años el próximo verano gracias a una opción de compra de ocho millones de euros. Además, el Bayern se aseguró una cláusula de reventa.

Para Ibrahimovic, no es ni mucho menos la primera vez que sale cedido. Anteriormente, también jugó por etapas en Frosinone Calcio, Lazio Roma y el 1. FC Heidenheim. Aun así, su traspaso al Augsburg llega por dos motivos sorprendentes.

¿Por qué Ibrahimovic se sintió "máximamente irritado" por Max Eberl?

Por un lado, el Bayern había renovado el contrato del atacante hace apenas unas semanas. Además, el campeón récord incluso subrayó públicamente que Ibrahimovic iba a estar claramente previsto por el entrenador Vincent Kompany como recambio de Diaz en la banda.

"Arijon llegó al FC Bayern con solo doce años y ha ido dando pasos en su camino a través de nuestro Campus y de cesiones muy concretas. Sobre todo en el muy buen año pasado en Heidenheim aprendió mucho a nivel personal para estar ahora preparado para el FC Bayern", explicó el director deportivo Christoph Freund. "Su desarrollo es un ejemplo de las posibilidades que mostramos a nuestros talentos. Ahora para él ya no se trata solo de aprender: ahora se trata de ir a por ello, aquí en el FC Bayern."

También Ibrahimovic destacó en este contexto su voluntad de, por fin, triunfar en su club de formación: "Estoy enormemente feliz de tener la oportunidad de poder jugar en el club más grande del mundo. Quiero aprovechar mi oportunidad sí o sí". Aparentemente, no logró aprovecharla lo suficiente en los entrenamientos y en los amistosos, de modo que la semana pasada volvieron a dispararse los rumores sobre una salida.

"Si hay algo que exista, que sea concreto, que pueda ser interesante para ambas partes, entonces volveríamos a estar abiertos a ello", explicó la pasada semana de forma repentinamente muy reveladora el director deportivo Max Eberl. Según informaciones de Sport1, el hecho de que Eberl abriera de forma tan evidente la puerta a un traspaso en plena opinión pública habría "irritado al máximo" a Ibrahimovic. Según la información, su agente Roman Rummenigge también se sintió "descolocado" por esa maniobra no consensuada.

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Ni Union, ni Werder, ni Italia: por qué de repente se lanzó el FC Augsburg

Por otro lado, un cambio a la ciudad de los Fugger no se había insinuado últimamente pese a los rumores de traspaso que iban cobrando fuerza. Aunque el FCA ya aparecía hace algunos meses como un interés difuso, últimamente daba más la impresión de que otros equipos iban a imponerse en la carrera.

Desde Italia, Atalanta Bérgamo aparecía como un posible candidato para su compra y dentro de la Bundesliga, sobre todo Union Berlin y Werder Bremen habrían sondeado la posibilidad de una cesión.

Sin embargo, Ibrahimovic pone ahora rumbo a Augsburg. Bajo las órdenes del técnico Manuel Baum podría asumir directamente un papel importante. Sobre todo si Alexis Claude-Maurice acaba saliendo poco antes del cierre del mercado. Si llega una oferta adecuada, supuestamente no le pondrán trabas.

Ibrahimovic debutó con los profesionales del FCB a comienzos de 2023, con 17 años, bajo las órdenes de Julian Nagelsmann. Después llegaron otras tres apariciones antes de que comenzaran las cesiones. Con Kompany, pasó los dos partidos oficiales de la presente temporada en el banquillo durante más de 90 minutos en cada uno. El curso pasado firmó dos goles y cinco asistencias en 34 partidos con la camiseta del Heidenheim.



