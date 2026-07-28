El Chelsea inglés ha resuelto una encarnizada batalla en el mercado de fichajes al hacerse con Austin MacPhee, especialista en balón parado y cerebro detrás de la superioridad ofensiva del Aston Villa en las jugadas a balón parado, imponiéndose a clubes rivales de la Premier League y a equipos de la liga saudí, en un movimiento que busca reforzar el arsenal del nuevo entrenador Xabi Alonso tras una temporada decepcionante, sin títulos ni participación europea.

Según el diario español "Sport", la incorporación de MacPhee a Stamford Bridge es ya un hecho consumado, pese a que el Aston Villa recibirá una compensación económica por su marcha, ya que su contrato contiene una cláusula de rescisión determinada. Se esperaba de forma generalizada que fuera uno de los miembros del cuerpo técnico que abandonarían Villa Park este verano tras la conquista del título de la Europa League bajo la dirección de Unai Emery.

El rendimiento excepcional del Aston Villa a balón parado en los últimos años se atribuye en gran medida al trabajo de MacPhee, quien logró que el equipo marcara el mayor número de goles a balón parado en las cinco grandes ligas de Europa durante la temporada 2023-2024, mientras que la temporada pasada quedó prácticamente empatado con el Arsenal en este apartado, si bien los gunners bajo la dirección de Mikel Arteta destacaron de forma notable en esta faceta, lo que les ayudó a conquistar el título de la Premier League y a regresar a la final de la Champions League tras dos décadas.

El balón parado adquiere una importancia creciente en el fútbol moderno, donde cada pequeño detalle merece una observación minuciosa, ya que las jugadas más imprevisibles y decisivas pueden determinar el resultado de un partido y, con ello, el destino de un título, lo que ha llevado a los grandes clubes a invertir en especialistas capaces de convertir córneres, tiros libres e incluso saques de banda en armas ofensivas letales.

MacPhee goza de una prestigiosa reputación internacional, ya que durante los últimos cinco años ha compaginado su trabajo con el Aston Villa con su papel de entrenador de balón parado en la selección de Portugal bajo la dirección de Roberto Martínez, lo que constituye una prueba de su amplia experiencia y de su capacidad para influir en los más altos niveles.

La contratación de MacPhee se enmarca en el ambicioso plan del Chelsea para iniciar una nueva era bajo la dirección de Alonso, exentrenador del Real Madrid y del Bayer Leverkusen, en el que el club londinense busca garantizar el éxito mediante una fuerte inversión en el mercado de fichajes y el refuerzo del cuerpo técnico con experiencias especializadas capaces de aprovechar todos los pequeños detalles que pueden marcar la diferencia en las competiciones nacionales y continentales.