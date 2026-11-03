Tras una cirugía de corazón, McTominay vuelve para salvar a Escocia en la Liga de las Naciones

Del quirófano al corazón del mediocampo, así puede resumirse el regreso de Scott McTominay a las filas de la selección de Escocia antes del parón internacional de noviembre.

Solo dos meses después de someterse a una delicada operación de corazón que lo alejó de los terrenos de juego y generó inquietud sobre su futuro, el astro del mediocampo regresa para encabezar de nuevo la lista de la selección de Escocia en un momento decisivo y crucial dentro de la competición de la Liga de Naciones de la UEFA.

La Federación Escocesa de Fútbol anunció este martes la lista de la selección para los partidos de la Liga de Naciones de este mes, que registró el esperado regreso de un trío liderado por Scott McTominay.

La selección escocesa se prepara para dos duelos decisivos ante Macedonia del Norte y Suiza, donde el cuerpo técnico convocó al centrocampista Scott McTominay (29 años), junto al defensa Kieran Tierney y el delantero Che Adams.

McTominay se había sometido a una operación sencilla de corazón durante el pasado mes de septiembre, lo que provocó su ausencia en el último parón internacional, antes de anunciar su completa recuperación y su regreso a la competición.

El regreso no se limitó únicamente a McTominay, ya que tanto Tierney como Adams vuelven tras sus lesiones. También se extendió la convocatoria al defensa James Penrice, cedido al Rangers por el club griego AEK de Atenas, quien podría disputar su primer partido internacional con la selección absoluta.

En contrapartida, el defensa Scott McKenna se ausenta por una lesión en la espalda, mientras que Lennon Miller, Josh Doig, Kolby Donovan y James Wilson fueron descartados de la convocatoria.

La selección escocesa ocupa el tercer puesto en el Grupo 2 con 4 puntos de 4 partidos, a tres puntos de Eslovenia y a ocho puntos del líder Suiza.

Está previsto que la selección escocesa reciba a su par de Macedonia del Norte el 13 de noviembre, antes de viajar tres días después para un difícil duelo ante Suiza.