Tras un viaje de 30 horas, Mendy se reincorpora a la selección de Senegal para el Mundial

El portero senegalés Édouard Mendy regresará a la concentración de su selección para el Mundial 2026 tras un breve viaje a Arabia Saudí.

El portero se desplazó a Yeda para someterse a pruebas médicas bajo la supervisión del Al-Ahli tras lesionarse contra Noruega.

Se perdió el último partido de grupo ante Irak, que Senegal ganó 5-0.

El periodista Ben Jacobs informó en X: «Mendy realizó un viaje de ida y vuelta de 30 horas tras desplazarse a Arabia Saudí para evaluar su lesión de rodilla».

Añadió que el portero regresará mañana martes a la concentración para preparar el partido de dieciseisavos contra Bélgica.

El Al-Ahli quiso evaluar la lesión y el portero mostró ganas de volver cuanto antes para ver el partido contra Bélgica.

Concluyó: «Mendy espera jugar de nuevo con Senegal si avanza a la siguiente ronda, aunque la Federación Senegalesa volverá a evaluarlo a su regreso».