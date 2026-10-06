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Argentina v Burkina Faso - International FriendlyGetty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Tras un verano apasionante: Álvarez revienta una nueva sorpresa entre bastidores

Julián Álvarez
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Una decisión secreta vuelve a trazar su futuro

El caso de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid no se cerró pese al final del mercado de fichajes, sino que se trasladó a un terreno más opaco e influyente: el mercado de los agentes de jugadores. Según lo publicado por el diario español "As", el delantero argentino se ha convertido en un jugador libre en lo que respecta a la gestión de su carrera, después de empezar a plantearse la separación de su agente Fernando Hidalgo, quien ha dirigido sus asuntos durante casi una década completa.

Desde el cierre del mercado de fichajes, el círculo cercano a Álvarez se ha movido para buscar la agencia que se encargará de su futuro, mientras que su padre, Gustavo Álvarez, ha asumido un papel central en la elección de su nuevo representante. "As" apunta a que una agencia argentina vinculada al exjugador Javier Pastore encabeza actualmente la carrera, después de que las negociaciones hayan alcanzado etapas avanzadas, a la espera de la firma definitiva.

El Atlético de Madrid vivió un verano agitado por el futuro de Álvarez, después de que el jugador entrara en un amplio círculo de polémica ligado a ofertas y deseos contradictorios, y la historia terminó con su permanencia en las filas del equipo, pese a que su nombre se vinculó anteriormente con el Barcelona.

En el club existía la convicción de que el propio jugador no era el responsable de la crisis. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, dijo a finales de agosto que Álvarez fue objeto de intentos de desinformación, asegurando que lo conoce desde hace años y lo valora tanto en el plano personal como profesional.

La salida de Hidalgo de la gestión de los asuntos de Álvarez, o la reorganización de su papel dentro del entorno del jugador, podría ser un paso que ayude a calmar la relación entre el jugador y el Atlético de Madrid, especialmente después de un verano que vivió mucha tensión.

Álvarez está vinculado al club mediante un contrato hasta el año 2030, pero al mismo tiempo se le exige recuperar la confianza de la afición del Atlético tras un inicio de temporada que no fue ideal, además de recuperar su nivel sobre el terreno de juego, donde Cristian Romero sigue siendo uno de sus más allegados.

En la actualidad, Julián Álvarez prefiere alejarse del ruido y concentrarse con la selección de Argentina, que se prepara para enfrentarse a Benín en un partido de carácter especial, al estar ligado a la esperada aparición de despedida de Lionel Messi, una de sus principales fuentes de inspiración.

Se espera que Álvarez regrese a Madrid a finales de semana, y entonces se encontrará ante una decisión cuyos pasos ya ha empezado a dar entre bastidores: determinar el agente que se encargará de dirigir la próxima etapa de su carrera.


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