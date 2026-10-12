El partido entre el Al Nassr saudí y el Nevfchi uzbeko arrancó la noche del lunes, en el marco de la segunda jornada de la Liga de Campeones Élite de Asia, tras un retraso de cerca de una hora respecto al horario previsto, a causa de unos acontecimientos de seguridad registrados en la capital, Riad, antes de que la Confederación Asiática de Fútbol decidiera autorizar la celebración del encuentro una vez estabilizada la situación.

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El diario saudí "Al Riyadiah" reveló que el retraso coincidió con el anuncio del portavoz de las fuerzas de la coalición sobre la interceptación y destrucción de un misil balístico lanzado en dirección a Riad, lo que obligó a gestionar la situación conforme a los procedimientos vigentes, en un momento en el que la afición y los jugadores ya se encontraban dentro del estadio "Al Awwal Park" preparándose para el inicio del partido.

La Confederación Asiática autoriza el inicio del encuentro tras el retraso

Tras confirmarse la estabilidad de la situación de seguridad, se decidió disputar el partido después de un retraso de cerca de una hora, una medida que permitió a ambos equipos jugar el encuentro continental, de gran importancia para el Al Nassr en su intento de compensar su tropiezo en la primera jornada del torneo.

Mientras se esperaba el inicio del encuentro, el sistema de megafonía del estadio "Al Awwal Park" se encargó de tranquilizar a la afición presente, pidiéndole permanecer en sus asientos y no temer ni abandonar el recinto, y asegurando que la situación era segura, en un intento de mantener la calma en las gradas en medio del clima de expectación que acompañó al retraso.

El partido volvió a su curso natural después de un periodo de espera, lo que permitió al Al Nassr y al Nevfchi disputar el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones Élite de Asia, con un gran seguimiento del público, después de que los acontecimientos de seguridad se impusieran en el escenario antes del pitido inicial.







