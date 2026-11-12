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Ocho victorias consecutivas en partidos oficiales, sueños de títulos y un brasileño que deslumbra y hasta rivaliza con Erling Haaland. El AFC Bournemouth de Marco Rose es quizá el equipo más en forma de Europa, aunque, visto desde fuera, hace unas semanas no habría sorprendido demasiado que el técnico alemán empezara a estar cuestionado.

«Jugábamos bien al fútbol, nunca tuve que dar explicaciones en el club, todos estaban convencidos de nuestro camino», explicó recientemente Marco Rose al kicker al señalar que nunca temió por su puesto, pese al pésimo arranque en cuanto a resultados de su primera temporada en la Premier League. El AFC Bournemouth había sumado apenas tres puntos en sus seis primeros partidos de liga y, a mediados de octubre, ocupaba la 18.ª posición, en zona de descenso.

Solo alrededor de un mes después, el panorama ha cambiado por completo: el equipo de Rose ha ganado sus últimos ocho partidos oficiales, ha sumado los tres puntos en cuatro jornadas consecutivas de la Premier League y de repente es séptimo, en la zona de la tabla en la que quiere asentarse.

Así pues, que los dirigentes del club mantuvieran la calma durante las difíciles primeras semanas de Rose, que probablemente habría empezado pronto a estar cuestionado en más de un equipo, está dando sus frutos. Y, si se mira con detenimiento, la elogiable actitud de los responsables del Bournemouth tiene mucho sentido.

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La difícil herencia de Marco Rose en el AFC Bournemouth

Para empezar, Rose, que firmó en primavera hasta 2029 con el club de la costa sur inglesa, asumió una herencia extremadamente difícil. Su predecesor, Andoni Iraola, que se marchó al FC Liverpool en verano, había consolidado con éxito al Bournemouth en la máxima categoría inglesa durante los tres años anteriores y, al final, incluso había logrado algo histórico. Tras regresar a la Premier League en 2022, los Cherries acabaron con Iraola primero duodécimos, después novenos y, la pasada temporada, sextos. Fue la mejor clasificación de la historia del club y, como guinda, le permitió disputar una competición europea por primera vez.

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Con la exitosa etapa de Iraola todavía muy presente, la primera experiencia de Rose fuera de Alemania o Austria comenzó de la peor manera posible en cuanto a resultados. Pero basta con echar un vistazo al calendario para encontrar explicaciones. El Bournemouth inició la temporada a domicilio contra el Manchester City, al que siguieron compromisos complicados frente al FC Everton, en el campo del Newcastle United y contra el FC Brentford. Después le tocó enfrentarse a los grandes equipos FC Liverpool y FC Chelsea.

Getty Images

Un calendario inicial durísimo. Más aún para un equipo que, ante todo, necesitaba tiempo para asimilar la idea de juego del nuevo entrenador. Por eso resultó todavía más frustrante que, en varios de los encuentros decepcionantes por su resultado, faltara algo de fortuna o que el propio equipo se complicara la vida con errores individuales evitables.

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«Probablemente deberíamos haber sumado entre tres y seis puntos más», recordó Rose sobre aquel mal comienzo. Y lamentó: «Lo más irritante fue, sobre todo, cómo encajamos algunos goles tardíos: jugadas de comedia, errores individuales». Ante el City, por ejemplo, el Bournemouth estuvo cerca de dar la sorpresa: ganaba 1-0 hasta el minuto 84. Entonces, Marc Guehi pudo rematar de cabeza con tanta libertad tras un córner que casi no podía hacer otra cosa que marcar el empate. Y, ya en el tiempo añadido, Josko Gvardiol anotó el gol de la victoria para los Skyblues.

El Bournemouth fue a menudo su peor enemigo al inicio de la temporada

Una semana después, contra el Everton, el Bournemouth tenía la primera victoria casi en el bolsillo, hasta que Marcus Tavernier y Ryan Christie se estorbaron mutuamente en una jugada propia de una comedia de enredos, en lugar de despejar un córner sin más. James Tarkowski, del Everton, lo agradeció con el gol del empate en el tiempo añadido. «Por ejemplo, el asunto de las jugadas a balón parado ya nos había ocupado», dijo Rose, quien explicó que últimamente habían logrado corregir, entre otros, los problemas al defenderlas. «Fue un proceso, de modo que ahora somos muy sólidos en ambos aspectos».

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Si en la tercera jornada el Bournemouth dejó escapar una ventaja de 2-0 en Newcastle y volvió a encajar el empate al final, en la cuarta, contra el Brentford, un grave error del portero Djordje Petrovic, que el internacional alemán Kevin Schade castigó sin piedad, le costó los tres puntos. Después llegaron un 0-1 ante el Liverpool y aquel 1-5 en el campo del FC Chelsea a principios de octubre, el único revés realmente preocupante.

La debacle en Stamford Bridge fue «un golpe duro», admitió Rose. Y tenía, desde luego, el potencial de llevar la temporada por un camino peligroso después de actuaciones hasta entonces aceptables, pero acompañadas de muy pocos puntos. Sin embargo, ocurrió justo lo contrario.

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Tras el partido contra el Chelsea, «aportamos ese cinco por ciento que nos faltaba, y fue importante», explicó Rose sobre la mejoría. Desde entonces han ganado los ocho partidos, con tres triunfos consecutivos por 3-0 como punto culminante: ante el AC Milan en la Europa League, en el campo del Manchester United en la Premier League y contra el Aston Villa en la Copa de la Liga.

«El entrenador nos ha moldeado bien como equipo y ahora sabemos lo que realmente espera de nosotros. Quiere movilidad en ataque, quiere que presionemos arriba», declaró recientemente el delantero centro Evanilson al Daily Mail. El brasileño es una de las piezas más importantes del fútbol de altísima intensidad de Rose. Como punta de lanza de la presión, acosa tan bien a los defensas rivales que les roba el balón él mismo o los obliga a cometer errores.

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Evanilson, la punta de lanza de la máquina de presionar de Marco Rose

El mejor ejemplo fueron los dos goles del reciente triunfo por 2-1 en el campo del Ipswich Town antes del parón de selecciones. Antes del momentáneo 2-0, Evanilson anticipó con inteligencia un pase atrás, recuperó el balón en campo rival e hizo posible así la jugada que, poco después, desembocó en el gol en propia puerta de Leif Davis tras un remate de Ryan Christie. En el primer gol, por su parte, Evanilson presionó al portero del Ipswich, Christian Walton, en el área pequeña, le robó el balón y marcó.

El jugador de 27 años, que disputó dos partidos con Brasil en 2024, está hecho para el estilo de presión de Rose. Con el técnico alemán, el Bournemouth ya ha marcado ocho goles esta temporada en la Premier League tras errores forzados al rival, el doble que el siguiente mejor equipo en esa estadística. Y, en seis de esos ocho tantos, Evanilson fue quien recuperó el balón o quien acabó marcando.

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Ha marcado en cada uno de los últimos cinco partidos de liga y, con nueve participaciones directas en goles, Evanilson comparte actualmente con la estrella del City Erling Haaland el liderato de la clasificación de máximos anotadores de la Premier League. Su gol inicial ante el Ipswich no solo fue una muestra de su extraordinario trabajo en primera línea, sino también de lo bien que los jugadores situados detrás de él están plasmando ahora sobre el terreno de juego la idea de Rose. Walton, el portero del Ipswich, se vio tan apurado porque Marcus Tavernier, Tyler Adams y Justin Kluivert le cerraron de forma óptima las alternativas de pase.

Otras cifras también muestran que el fútbol de Rose ya funciona a la perfección en el Bournemouth: solo el segundo clasificado, Brighton & Hove Albion, ha recuperado más balones en el último tercio del campo hasta ahora. En cuanto a los goles nacidos de recuperaciones tan adelantadas, los cuatro de los Cherries son incluso la mejor marca de la Premier League.

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A ello se suma que el Bournemouth también muestra una solidez defensiva cada vez mayor. En los últimos ocho partidos oficiales apenas ha encajado dos goles y, al principio de esa racha, incluso enlazó seis encuentros sin recibir ninguno. Una de las lecciones de la complicada fase inicial de la temporada fue «que a veces también hay que encontrar soluciones sencillas», explicó Rose sobre cómo corrigieron los puntos débiles. «En general, pudimos adaptarnos un poco en las primeras semanas en la Premier League: los saques de puerta, la salida de balón, cómo se presiona ahí. Quizá de vez en cuando haya que llevar el balón sin complicaciones al campo rival e intentar asentarse allí».

Marco Rose cuenta con una plantilla amplia en el Bournemouth

Sin embargo, «el juego con balón es importante. Hemos encontrado ese equilibrio», afirmó Rose. Y los futbolistas encajan con esa mezcla de calidad técnica, sencillez cuando hace falta con el balón y una intensidad constante sin él: Evanilson, su compatriota brasileño de enorme talento Rayan, el internacional neerlandés Justin Kluivert y Marcus Tavernier, un referente del club. Sobre todo la línea de ataque, tan importante para la presión alta, combina finura técnica, dinamismo y una enorme disposición para correr.

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Tavernier destaca especialmente. El jugador de 27 años ya ha marcado cinco veces en la Premier League 2026/27, es muy fuerte al presionar y se interna una y otra vez desde la izquierda hacia el centro del área para crear peligro de gol. ¿Es un candidato para Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra? «Eso tendrá que preguntárselo a Thomas», respondió Rose recientemente, antes de elogiarlo: «Pero creo que varios jugadores han hecho méritos, y Marcus en particular nos aporta muchísimo. Ahora juega más en el espacio interior, hace buenos desmarques; usted mencionó la ocupación del área».

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Rose tiene algo a su favor: se hizo cargo de un equipo compenetrado y consolidado. Solo perdió a un pilar, el jefe de la defensa Marcos Senesi, que se marchó gratis al Tottenham al finalizar su contrato. Además, el club encontró un sustituto a la altura en el internacional portugués Antonio Silva, fichado del Benfica por 25 millones de euros.

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Rose pudo así apoyarse en la estabilidad que ya tenía una plantilla que, además, cuenta con buenos recambios. Alex Scott, el centrocampista de mayor calidad, ni siquiera ha estado sobre el campo durante estas últimas semanas de buenos resultados y ahora regresa de una lesión en el muslo. La joven joya del ataque Junior Kroupi no reapareció de su lesión en el pie hasta finales de octubre y ahora ofrece opciones adicionales en ataque. Lo mismo ocurre con el exjugador del Leverkusen Amine Adli, que también estuvo lesionado al principio.

La otra cara de la racha de victorias del Bournemouth

También es cierto que, en sus cuatro victorias consecutivas más recientes en la Premier League, el Bournemouth se ha enfrentado a rivales más débiles que en las seis primeras jornadas: el AFC Sunderland y el Manchester United, dos clubes en crisis, además del Leeds United y el recién ascendido Ipswich. Por otro lado, ya ha dejado atrás a varios pesos pesados, y los dos compromisos posteriores al parón de selecciones, en casa ante el Nottingham y fuera contra el Fulham, invitan a pensar en una continuación de su impresionante racha.

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Entre medias le espera la visita al Celta de Vigo en la Europa League, una competición en la que Rose ya ha hecho historia con su nuevo club: el Bournemouth es apenas el segundo equipo inglés, y el primero desde el FC Liverpool hace más de 60 años (1964), que ha ganado los cuatro primeros partidos europeos de su historia.

Un 2-1 en el campo de la Real Sociedad, victorias en casa por 3-0 ante el Sturm Graz y el Milan, y un 3-1 a domicilio contra el Sparta de Praga en su encuentro más reciente. El Bournemouth es segundo en la clasificación de la fase liga y, por tanto, va por muy buen camino para clasificarse directamente para octavos de final. ¿Sueñan ya incluso con el título de la Europa League y, con él, con la vía probablemente más fácil que la liga para disputar la Champions League por primera vez la próxima temporada? «No, no pienso en eso en absoluto», respondió Rose, manteniendo su habitual modestia.

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El objetivo es centrarse en «llegar a octavos sin pasar por la ronda intermedia, porque cada partido menos esta temporada nos ayuda», dijo el técnico de 50 años. Aunque, naturalmente, no le importaría ir incluso un paso más allá sobre los cimientos que dejó Iraola en el sur de Inglaterra. Tras un comienzo trabajoso, el camino está, en cualquier caso, trazado.