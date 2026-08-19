Según informa kicker, Atubolu considera ahora un traspaso al Eintracht Frankfurt como la «alternativa más estable» al plan, que salió completamente mal, de fichar por un peso pesado europeo, idealmente de la Premier League.

Atubolu y su agencia de representación Epic Sports se la jugaron brutalmente mal antes del verano de traspasos, rechazando una renovación con el SC Freiburg más allá de 2027 para reforzar el deseo del guardameta de cambiar a un club top. El Sport-Club actuó rápido y fichó a Mio Backhaus como nuevo número uno por la cifra récord de doce millones de euros. Solo en el caso del propio Atubolu se produjo de repente un parón.

El interés serio o incluso ofertas concretas desde Inglaterra, por ejemplo del Aston Villa, no llegaron pese a sus propias expectativas. Tampoco se movió gran cosa en el mercado que realmente atrajera a Atubolu. kicker informó recientemente de que el jugador de 24 años está «desde hace tiempo insatisfecho» con el trabajo de sus agentes.

Al parecer, Atubolu también fue tentado con un posible interés del BVB

La agencia del sobradamente conocido y excéntrico Ali Barat habría «entusiasmado a Atubolu y lo habría mantenido expectante también con tres atractivos escenarios de si-entonces», según se dijo. En consecuencia, los asesores habrían sugerido a Atubolu que era, entre otros, un firme candidato a fichar por Borussia Dortmund, AC Milan y Aston Villa si el número uno habitual de cada uno de esos clubes cambiaba de equipo. Pero eso, en todos los clubes, claramente no fue el caso.

Para evitar el escenario de pesadilla de una temporada en la grada en Friburgo también de cara a una posible perspectiva en la selección alemana, Atubolu se vio obligado a replantearse la situación. Ahora, al parecer, en Frankfurt se le presenta una salida.

El club de Hesse busca de repente, a semana y media del inicio de la Bundesliga, tras la goleada encajada por 0-7 ante el Brentford, un nuevo número uno, después de que ni Kaua Santos, propenso a lesiones y errores, ni Michael Zetterer, que llegó desde el Werder Bremen el verano pasado, lograran convencer al nuevo entrenador Adi Hütter. El domingo, kicker desveló entonces el interés por Atubolu.

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El SC Freiburg pediría 15 millones por Atubolu: ¿Hradecky como alternativa?

La cuestión es solo si el Eintracht puede permitirse siquiera al que quizá pronto sea portero internacional alemán. El Sport-Club quiere al menos 15 millones de euros por Atubolu pese al dilema de sobra conocido por todos. Sin embargo, la SGE todavía no ha alcanzado este verano su superávit de traspasos previsto de 50 millones de euros.

Según kicker , todavía no ha habido negociaciones concretas entre el Freiburg y el Eintracht. Lo mismo ocurre con el exclub de Hütter, el Mónaco, y la SGE. Últimamente, además de con Atubolu, se ha relacionado al Eintracht con un regreso de Lukas Hradecky, muy querido en Frankfurt. Según kicker , sin embargo, esa vía no está «caliente».

Eso sí, el director deportivo Markus Krösche definitivamente no se centrará únicamente en Atubolu para la cuestión de la portería, «para no debilitar su posición negociadora frente al Freiburg». También se contempla el fichaje o la cesión de un número dos de un gran club extranjero.

Al parecer, Atubolu vuelve a estudiar otras opciones de cambio

¿Cómo seguirá ahora la situación de la portería en Frankfurt hasta que llegue, posiblemente, un nuevo guardameta? En la primera ronda de la DFB-Pokal este fin de semana contra el SC St. Tönis, Kaua Santos volverá a estar bajo palos. Así lo confirmó Hütter este miércoles en una rueda de prensa. «Vamos a afrontar el partido con él. Luego veremos qué pasa en el futuro», dijo el austríaco.

¿Y Atubolu? Al menos ahora vuelve a mantenerse en forma en los entrenamientos con el equipo del Freiburg; antes se entrenaba de manera individual. Y aunque puede imaginarse bien un cambio a la SGE, actualmente estaría reordenando de nuevo su entorno y comprobando «hasta qué punto es sólido el interés, existente desde hace tiempo, de otros clubes como Nápoles, Marsella o Bournemouth».

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