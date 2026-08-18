Tras un disparo espectacular, el Real Madrid se mueve para fichar a un viejo objetivo del Barcelona

El Real Madrid ha comenzado a moverse para fichar a una de las promesas más destacadas de LaLiga, después de que acaparara todas las miradas con un gol espectacular en su debut en la competición liguera.

El diario catalán "Sport" señaló que Sergio Martínez, centrocampista del Racing de Santander de 19 años, ha vuelto a entrar en la órbita del Real Madrid, después de que tanto el conjunto blanco como el Barcelona ya siguieran la evolución del jugador la temporada pasada.

Martínez ha ofrecido un inicio llamativo con el primer equipo del Racing, tras ser titular ante el Villarreal y marcar un gran gol con un disparo de volea desde fuera del área, que puso a su equipo por delante con un 2-0, antes de que el partido acabara con empate a 2.

Esta destacada aparición ha devuelto el nombre del jugador al primer plano del mercado de fichajes, donde el Real Madrid sigue su situación de cerca, con la posibilidad de ficharlo en un principio para reforzar las filas del Castilla, en lugar de ascenderlo directamente al primer equipo.

Martínez cuenta con unas cualidades físicas y técnicas notables, ya que mide 1,85 metros y posee una buena capacidad para la construcción del juego, presencia física y llegada al área desde la segunda línea, además de ser internacional con la selección de España sub-19.

Pese a estar ligado a un contrato con el Racing de Santander hasta 2029, la cláusula de rescisión de su contrato es de tan solo 3 millones de euros, lo que podría convertir la operación en atractiva para el Real Madrid si el club blanco decide moverse de forma oficial.

El jugador ya había atraído el interés del Real Madrid y del Barcelona la temporada pasada, cuando el Barcelona estudió la posibilidad de incorporarlo en calidad de cedido con opción de compra, antes de que Martínez continuara su progresión hasta lograr su oportunidad con el primer equipo.