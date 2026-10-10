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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Tras un año de ausencia, el Al-Ittihad recupera a su jugador en el clásico ante el Al-Hilal

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
1ª División
Arabia Saudita

Nuevo respaldo para "El Decano"

El Al Ittihad recuperó a su jugador tras una ausencia que se prolongó durante casi un año, de cara al esperado clásico ante su eterno rival, el Al Hilal.

El Al Ittihad visita al Al Hilal este sábado, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn League.

El diario saudí Arriyadiyah señaló que el partido verá el regreso de Saad Al Mousa, defensa del Al Ittihad, a la lista del equipo, tras una ausencia que se prolongó durante 11 meses por lesión.

Al Mousa sufrió una lesión de fractura en el tobillo el pasado mes de noviembre, durante los entrenamientos previos al enfrentamiento ante el Al Ahli en la octava jornada de la Roshn League saudí.

Esa lesión provocó la ausencia del defensa saudí del Al Ittihad desde entonces, pues fue sometido a una operación quirúrgica en Londres y realizó un programa de rehabilitación de larga duración, antes de volver a participar en los entrenamientos colectivos.

El alemán Jens Wissing, director técnico del Al Ittihad, se preocupó por poner a punto a Al Mousa de la mejor manera posible, mediante la participación en algunos partidos con el equipo sub-21, en la competición de la Joy League de élite.

Se espera que Al Mousa no regrese al once titular ante el Al Hilal, después de esta larga ausencia, pero podría ser uno de los jugadores más destacados en el próximo periodo, sobre todo porque fue titular hace dos temporadas, junto al portugués Danilo Pereira.

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