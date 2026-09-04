El portugués Otávio, exjugador de Al Nassr y Al Qadisiyah, abandona la Liga Roshn saudí tras tres temporadas sin títulos disputadas en ella.

El club Al Qadisiyah anunció este viernes su aprobación al traspaso de Otávio al club catarí Al Rayyan, en calidad de cedido durante una temporada, con una cláusula de compra obligatoria.

El centrocampista portugués deja Al Qadisiyah tras una temporada en sus filas, después de haberse incorporado al club durante el pasado mercado de fichajes de verano, procedente de Al Nassr.

Otávio solo disputó 21 partidos con Al Qadisiyah esta temporada, en los que no marcó ningún gol, y se limitó a repartir tres asistencias.

En términos generales, Otávio pasó tres temporadas en la liga saudí, jugando para Al Nassr entre 2023 y 2025, y disputó con el club 84 partidos, en los que logró marcar 12 goles y dar 16 asistencias.

Durante esos tres años, el futbolista de 31 años no consiguió ganar ningún título, ya que Al Nassr no logró proclamarse campeón de la Liga Roshn saudí hasta después de su marcha.

Cabe recordar que la etapa más importante de la carrera de Otávio fue en el club portugués Oporto, donde jugó entre 2014 y 2023, y disputó 283 partidos, en los que marcó 31 goles y dio 74 asistencias.