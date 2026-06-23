Tras sus declaraciones incendiarias, la FIFA suspende a un comentarista y le impide seguir cubriendo el Mundial

La FIFA suspendió a un comentarista paraguayo por sus declaraciones en directo durante la victoria de Paraguay 1-0 sobre Turquía.

El gol tempranero de Matías Galarza dio a Paraguay una victoria clave tras la dura derrota 4-1 frente a Estados Unidos en el debut del Grupo D.

Paraguay protestó airadamente cuando Miguel Almirón se convirtió en el primer jugador expulsado por taparse la boca al hablar, una nueva norma de la FIFA.

La roja enfureció al comentarista Jorge «Chippi» Vera, quien narraba el encuentro para la cadena paraguaya ABC.

Vera llamó «ladrón» al árbitro salvadoreño Iván Barton y luego atacó verbalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Según el diario Metro, Vera gritó: «Ladrón, ladrón, Barton».

Y añadió: «Han destrozado el fútbol. ¡FIFA, vosotros lo habéis matado! ¡Infantino, tú eres el responsable! ¡Asumid la responsabilidad! Es una vergüenza. Deberías avergonzarte».

Luego apuntó contra Alejandro Domínguez, titular de la CONMEBOL: «Deja de hacerte fotos con Infantino. Sé un hombre. Malditos ladrones».

Y añadió: «¿Es esto lo que veremos en el Mundial? ¡Qué canallas! Es increíble, es una vergüenza. Están destrozando el fútbol y nos dejan con uno menos. ¡Qué canallas!».

La FIFA respondió retirándole la acreditación, por lo que no podrá comentar más partidos de este Mundial.

Tras la sanción, Vera admitió que su «lenguaje ofensivo e inaceptable» había sido un error.

Vera declaró: «La FIFA ha revocado mi acreditación para cubrir este Mundial, lo que me impide participar en la cobertura de ABC, dentro o fuera de los estadios, y en cualquier plataforma del medio para el que trabajo».

Reconozco que cuestionar una regla o discrepar de un árbitro no justifica perder el control como lo hice. No busco culpar a nadie: lo que dije fue un error y asumo la responsabilidad.

Reconozco mi error sin necesidad de detallar lo ocurrido después. Ahora no es el momento de debatir las consecuencias, sino de asumir mi responsabilidad.

Finalmente, añadió: «Acepto esta situación con humildad, aprenderé de ella y seguiré trabajando, cuando sea posible, para recuperar la confianza depositada. Confío en que todas las circunstancias de este incidente se evalúen con calma y justicia».