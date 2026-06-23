Tras superar a Ronaldo, una nueva estrella mundial acapara la atención de la Liga Saudí

Un jugador que participará en el Mundial 2026 ha atraído a clubes de la Liga Saudí, que planean ficharlo en el próximo mercado veraniego tras derrotar a Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, y a la selección de Portugal.

Portugal debutó con un empate 1-1 ante la República Democrática del Congo.

En ese encuentro, el centrocampista congoleño Charles Bickle entró en el minuto 74 y ayudó a mantener el empate.

A pesar de su breve participación, su actuación atrajo el interés de Al-Fayha y Al-Riyad, según el periodista Ben Jacobs.

Bickle, que milita en el Espanyol tras llegar del Cremonese italiano en 2025,

Desde el inicio de la temporada 2025-2026, ha jugado 26 partidos con el Espanyol en Liga y Copa del Rey y ha marcado un gol.

Con la selección congoleña, a la que pertenece desde 2023 tras formarse en las categorías inferiores de Suiza, ha disputado 35 partidos, con un gol y una asistencia.

Varios informes señalan que clubes saudíes buscan fichar a jugadores del Mundial 2026.