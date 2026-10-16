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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Tras su triplete europeo: Barcola genera polémica por la táctica de la Premier League

B. Barcola
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Un triplete que no oculta la verdad

Bradley Barcola se robó todos los focos el pasado miércoles, tras firmar un triplete en la victoria de su equipo, el Liverpool, sobre el LASK por (6-3), en los partidos de la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Ese brillo llega después de su incorporación en verano al Liverpool en un fichaje enorme cuyo valor alcanzó cerca de 145 millones de euros, procedente del Paris Saint-Germain. Y pese al destello europeo, el delantero francés todavía sufre para dejar su huella en la Premier League, donde aún no ha marcado ni asistido en ningún gol.

Barcola se pronunció sobre el inicio de su etapa con el conjunto inglés y declaró al programa "Téléfoot": "Las cosas van bien y he podido conocer a mis compañeros de equipo. Además, hay un entrenador excelente que tiene ideas magníficas. Intento adaptarme porque el ambiente aquí es completamente distinto al que había en el Paris Saint-Germain".

Sobre sus primeras impresiones acerca del nivel de la competencia en la "Premier League", el internacional francés explicó: "La liga inglesa es diferente y la veo menos táctica; quizá porque jugábamos a las órdenes de un entrenador enormemente estricto en lo táctico (Luis Enrique). Los cambios dentro del campo aquí son menores; con mi anterior entrenador tenía que entrar por dentro y luego salir a las bandas para que otro jugador ocupara mi lugar, mientras que aquí es algo totalmente distinto".



Cabe recordar que el Liverpool se prepara para enfrentarse al Brentford a domicilio mañana sábado, en los partidos de la séptima jornada de la Premier League. El Liverpool ocupa la novena posición con 9 puntos y a 9 puntos completos del líder, el Manchester City.

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