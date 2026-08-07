Yan Diomande se marcha de RB Leipzig al Real Madrid por hasta 140 millones de euros, pero seguirá vinculado a Red Bull como atleta de la marca. Así, pese a su adiós a Sajonia, Diomande seguirá estrechamente ligado a la marca Red Bull. Así lo comunicó oficialmente el club de la Bundesliga en el marco del fichaje: "También después de su salida del RB Leipzig, Yan seguirá vinculado a Red Bull como atleta".





Según informaciones de Bildla colaboración acordada, que fue negociada directamente en el curso de las conversaciones sobre el traspaso, tiene una duración de tres años. De este modo, RB Leipzig pierde las cualidades deportivas del delantero sobre el césped, pero la empresa matriz se asegura seguir conservando los derechos globales de comercialización de uno de los jóvenes talentos más cotizados de Europa.

Diomande pasa así a formar parte de una nómina de deportistas destacados en la que figuran, entre otros, Neymar, Nico Williams, Alphonso Davies, el exjugador del Leipzig Xavi Simons y el delantero brasileño Endrick.

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¿Cuánto dinero recibe el Leipzig por Yan Diomande?

El jueves se supo que el marfileño de 19 años firmará en el Real Madrid un contrato de larga duración por siete años, hasta el verano de 2033. Antes de eso, Diomande había llegado recién el miércoles a la concentración de pretemporada del Leipzig en Saalfelden, Austria, tras superar una infección, para emprender solo un día después el vuelo a España y superar allí con éxito el reconocimiento médico.

Con el traspaso, el talento ofensivo inyecta enormes sumas de dinero en las arcas del club sajón de la Bundesliga. La cantidad fija de base asciende a 125 millones de euros. Mediante pagos de bonus posteriores vinculados al rendimiento, la suma total podría aumentar supuestamente hasta 140 millones de euros. Con ello, Diomande se convierte en la venta más cara de la historia del RB Leipzig.

En la comparación histórica de la Bundesliga, la cantidad fija de base iguala el traspaso de Florian Wirtz, que en 2025 había pasado del Bayer Leverkusen al Liverpool FC por 125 millones de euros. En la historia de la máxima categoría alemana, solo las ventas de Jude Bellingham (en 2023 por 127 millones de euros, del BVB al Real Madrid) y Ousmane Dembele (en 2017 por 148 millones de euros, del BVB al FC Barcelona) generaron ingresos aún mayores.