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Hakim ZiyechGetty Images
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Tras su salida del Wydad, Ziyech sorprende a todos con un nuevo e inesperado destino

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Fuera de Europa, África y Asia

El marroquí Hakim Ziyech, exmediocampista del Wydad de Casablanca, está cerca de fichar por el club brasileño Botafogo, después de aceptar vivir una nueva experiencia en la liga brasileña con un contrato que se extiende hasta diciembre de 2028.

Según el diario francés "L'Équipe", Ziyech tomó la decisión de aceptar la oferta del Botafogo, tras un periodo de dudas sobre su traslado a Brasil, para iniciar su andadura con el equipo que actualmente ocupa el decimotercer puesto en la tabla de la liga con 30 puntos en 24 partidos.

Ziyech, de 33 años, había rescindido su contrato con el Wydad de Casablanca, después de no haber podido dejar una gran huella con el conjunto.

Se espera que Ziyech llegue a Río de Janeiro a principios de la próxima semana, como paso previo a completar los trámites de su traspaso y firmar su contrato con el Botafogo hasta diciembre de 2028, antes de ser presentado oficialmente ante los medios de comunicación y la afición.

El Botafogo espera que la llegada de Ziyech represente una incorporación de peso para el equipo, en su afán por salir de su difícil situación en la liga brasileña, mientras que el jugador marroquí aspira a recuperar su nivel y reactivar su carrera a través de una nueva experiencia fuera del continente europeo.

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