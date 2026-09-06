Tras su salida del Wydad, Ziyech sorprende a todos con un nuevo destino inesperado

El marroquí Hakim Ziyech, exjugador de la medular del Wydad Casablanca, se acercó al fichaje por el club brasileño Botafogo, después de aceptar vivir una nueva experiencia en la liga brasileña con un contrato que se extiende hasta diciembre de 2028.

Según el diario francés "L'Équipe", Ziyech tomó la decisión de aceptar la oferta del Botafogo, tras un período de dudas sobre su traspaso a Brasil, para iniciar su andadura con el equipo que ocupa actualmente el decimotercer puesto en la tabla de la liga, con 30 puntos en 24 partidos.

Ziyech, de 33 años, había rescindido su contrato con el Wydad Casablanca, después de no haber logrado dejar una gran huella con el club.

Se espera que Ziyech llegue a Río de Janeiro a principios de la próxima semana, como paso previo para completar los trámites de su traspaso y firmar su contrato con el Botafogo hasta diciembre de 2028, antes de su presentación oficial ante los medios de comunicación y la afición.

El Botafogo espera que la llegada de Ziyech represente un refuerzo importante para el equipo, en su intento de salir de su difícil situación en la liga brasileña, mientras que el jugador marroquí aspira a recuperar su nivel y reactivar su carrera a través de una nueva experiencia fuera del continente europeo.