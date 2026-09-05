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Falko Blöding

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Tras su salida del Bayern de Múnich: a Raphael Guerreiro podría abrírsele una opción interesante

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R. Guerreiro

El gran club italiano AS Roma está pensando en el fichaje del exestrella de la Bundesliga Raphael Guerreiro. Así lo informa La Gazzetta dello Sport.

Así pues, en la Roma se estaría considerando un movimiento por el campeón de Europa de 2016, actualmente sin club.

Guerreiro, que jugó en la Bundesliga para el BVB y desde 2023 para el Bayern de Múnich, podría reforzar la posición de lateral izquierdo, con pocos efectivos, en la Ciudad Eterna. En la Roma, el técnico Gian Piero Gasperini solo tiene ahí a su disposición al internacional marroquí Anass Salah-Eddine (24).

Sin embargo, Gasperini apostó por una línea de tres en defensa en las dos goleadas del arranque de temporada (sendos 4-0 contra Fiorentina y Lecce). En el carril izquierdo jugó el brasileño Wesley (22). Un papel que también podría desempeñar Guerreiro. Además, puede actuar en el centro del campo tanto en funciones defensivas como ofensivas.

Ya en marzo, el Bayern anunció que el contrato de Guerreiro, expirado a finales de junio, no sería renovado. «Queremos agradecer de corazón a Rapha el tiempo compartido», dijo entonces el director deportivo Max Eberl. «Rapha siempre fue una garantía sobre el campo y, además, caracteres como el suyo enriquecen cualquier vestuario».

Después circularon rumores sobre una retirada prematura. En junio, se habló de Guerreiro como posible sucesor de Alejandro Grimaldo en el Bayer Leverkusen. Más tarde, se dijo que el Benfica de Lisboa estaba interesado. Sin embargo, estos rumores tampoco se confirmaron y, según se informó, el nuevo entrenador Marco Silva no tenía sitio para Guerreiro.

¿Con qué frecuencia jugó Raphael Guerreiro en el Bayern?

Entretanto, ya hubo una pista que conducía a Italia: a finales de julio, varios periódicos del país informaron de un posible traspaso al AC Milan. Según esas informaciones, Guerreiro era un candidato para suceder a Pervis Estupinan. Sin embargo, su fichaje por el Aston Villa se frustró y la necesidad en los rossoneri dejó de existir.

FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-COLOGNEGetty Images

Durante sus tres años en el Bayern, Guerreiro rara vez formó parte del once titular, aunque nunca se quejó públicamente de ello y, en sus apariciones, por lo general rindió con fiabilidad. En la pasada temporada, Guerreiro firmó seis goles y tres asistencias en 29 partidos. Sin embargo, también tuvo problemas recurrentes por lesiones musculares.

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