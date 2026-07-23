El experto en fichajes Gianluca Di Marzio especula, en declaraciones a Wettfreunde, con que "solo es cuestión de tiempo" que se vuelva a ver al jugador de 39 años en un banquillo.

Aunque también debido al poco tiempo transcurrido desde el fin de su etapa en la selección alemana "de momento todavía no hay ofertas", ya que "ahora mismo no tiene clubes disponibles", eso podría cambiar rápidamente.

Di Marzio sitúa sobre todo a la Premier League inglesa como posible destino de Nagelsmann. "Después de lo ocurrido el año pasado en la Premier League, cuando cuatro o cinco grandes equipos cambiaron de entrenador, él sería uno de los primeros que podrían dar el salto a la Premier League si algunos de esos clubes no cumplen las expectativas al inicio de la temporada", afirmó el italiano.

Por eso, al exseleccionador alemán "pronto lo volveremos a ver en un club", ya que Nagelsmann "está hecho para el fútbol de clubes. Tiene que trabajar cada día con el equipo, por eso creo que solo es cuestión de dos o tres meses".

En una línea similar ya se había pronunciado Lothar Matthäus en Sky. Sin embargo, el jugador récord internacional cree que el futbolista de 39 años no encontrará un nuevo club hasta el próximo año: "Creo que él solo contempla la máxima categoría para sí mismo, pero en estos momentos todos los grandes clubes tienen cubierto el puesto de entrenador. Doy por hecho que Julian no se sentará en ningún banquillo hasta Navidad".

Getty Images

Jürgen Klopp apunta a suceder a Julian Nagelsmann en la DFB

Nagelsmann había dejado su cargo como seleccionador nacional tras la decepcionante actuación en el Mundial 2026. En el torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México, la selección alemana cayó ya en dieciseisavos de final en la tanda de penaltis ante la enorme sorpresa de Paraguay.

El sucesor del jugador de 38 años será Jürgen Klopp. Ya se ha alcanzado un acuerdo con el exentrenador del BVB y del Liverpool, así como con su actual empleador, Red Bull; mañana viernes será presentado oficialmente como nuevo seleccionador nacional.

En la DFB, Klopp firmará un contrato hasta finales de julio de 2030, por lo que será el responsable de la selección nacional en la Eurocopa 2028 en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda, así como en el Mundial intercontinental de 2030.