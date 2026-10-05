El club Al-Fateh decidió poner fin a su relación contractual con Khaled Al-Atwi, de mutuo acuerdo entre ambas partes, a raíz de los resultados negativos cosechados por el equipo en la competición de la Liga Profesional Saudí, según informó el diario "Asharq Al-Awsat".

El periódico aclaró que la directiva del Al-Fateh se movió con rapidez para buscar un nuevo entrenador que dirija al equipo durante la próxima etapa, señalando que el marroquí Jamal Sellami se ha convertido en el principal candidato para asumir la tarea.

La Federación Jordana de Fútbol había destituido a Sellami tras la eliminación de la selección de Jordania en la fase de grupos del Mundial 2026, por lo que el técnico marroquí queda disponible para una nueva experiencia en la liga saudí.

La salida de Al-Atwi llega en medio de la difícil situación que atraviesa el Al-Fateh en la tabla de clasificación de la liga, ya que el equipo ocupa el puesto 15 con solo 3 puntos, obtenidos de 3 empates, frente a 4 derrotas desde el comienzo de la temporada.

Se espera que la directiva del Al-Fateh defina durante el próximo periodo la identidad del nuevo entrenador, en un intento por reconducir el rumbo del equipo y alejarse de las zonas de peligro.