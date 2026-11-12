Tras su retirada internacional: Portugal inmortaliza la trayectoria de Cristiano Ronaldo con la habitación 201

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La Federación Portuguesa de Fútbol decidió homenajear a su leyenda Cristiano Ronaldo tras su retirada del fútbol a nivel internacional, y lo hará a través de la habitación número 201.

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Cristiano Ronaldo anunció la semana pasada su retirada del fútbol a nivel internacional, tras 23 años con la selección de Portugal, durante los cuales logró una serie de grandes conquistas tanto a nivel individual como colectivo.

Ronaldo puso fin a su trayectoria internacional después de disputar 234 partidos, en los que anotó 146 goles, y se coronó con tres títulos con la selección de su país, el más destacado de ellos la Eurocopa 2016, además de dos títulos en la Liga de Naciones de la UEFA, en 2019 y 2025.

Estos títulos fueron los primeros que conseguía la selección de Portugal a lo largo de su extensa historia, ya que nunca antes había ganado ninguna competición oficial en la que participase antes de la era de Cristiano Ronaldo.

Ricardo Quaresma, portavoz oficial de la Federación Portuguesa de Fútbol, reveló que se están preparando numerosas iniciativas para homenajear a Cristiano Ronaldo, tras la brillante trayectoria que vivió con la selección de Portugal.

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Quaresma declaró, en unas declaraciones a la cadena saudí «Al Maidan»: «Decidimos reservar la habitación de Cristiano Ronaldo, que es la número 201 en las concentraciones de la selección portuguesa».

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Y añadió: «Habrá muchas sorpresas por parte de la Federación Portuguesa en reconocimiento al jugador, pero no puedo desvelarlas en este momento».

Ronaldo puso punto final a su trayectoria con la camiseta de la selección de su país tras una crisis que acaparó la atención de los medios deportivos durante el último parón internacional y que suscitó dudas sobre su relación con su entrenador, Jorge Jesus.

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La tensión se apoderó de la selección de Portugal después de que Ronaldo abandonara la concentración del equipo en Dinamarca sin permiso.

Ronaldo ya había cumplido la sanción de 30 días de suspensión, y también abonó una multa económica de 255 euros, tras abandonar la concentración de la selección.

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El astro portugués ya había mostrado su disposición a aceptar cualquier sanción derivada de su conducta, algo que efectivamente ocurrió, pero la crisis no se detuvo en el aspecto disciplinario, ya que la relación entre él y Jesus no logró superar la discrepancia que surgió entre ambos.

Ronaldo se sintió traicionado por las declaraciones explicativas que hizo el entrenador portugués, al considerar que no respetaron el acuerdo explícito al que habían llegado ambas partes durante una reunión previa, lo que le llevó a aclarar su postura en un mensaje de tono contundente.

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El estado de tensión entre ambas partes continuó, en medio de dudas sobre la presencia de Ronaldo en la próxima lista de Portugal, que se prepara para enfrentarse a Dinamarca el 14 de noviembre y a Gales el 17 del mismo mes, en las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

A pesar de la presencia del nombre de Ronaldo en la lista preliminar de la selección de cara a ambos partidos, la decisión de retirarse puso fin definitivo a las especulaciones sobre su regreso, de modo que el dueño del dorsal número 7 se ausentará de la selección de su país en lo que resta de su carrera futbolística.

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La Federación Portuguesa de Fútbol, representada por su presidente, Pedro Proença, había intentado intervenir para contener la crisis y devolver a Ronaldo a las filas de la selección, pero los esfuerzos de mediación no lograron que las cosas volvieran a la normalidad.