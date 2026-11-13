Tras su retirada internacional: homenaje oficial a una estrella del Real Madrid en su ciudad natal

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El defensa alemán Antonio Rüdiger se prepara para despedirse oficialmente de la afición de la selección de su país, después de que la Federación Alemana de Fútbol decidiera homenajearle en su ciudad natal, Berlín, antes del enfrentamiento ante los Países Bajos previsto para el lunes 16 de noviembre, en el marco de la Liga de las Naciones de la UEFA.

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La Federación Alemana anunció la celebración de una ceremonia de despedida especial para el defensa de 33 años, en reconocimiento a su trayectoria internacional que se extendió a lo largo de 12 años, durante los cuales disputó 86 partidos con la camiseta de la selección absoluta y marcó 3 goles, siendo su última aparición con la Mannschaft durante su participación en el Mundial 2026.

Jürgen Klopp, el seleccionador de Alemania, había revelado la organización de una ceremonia para homenajear a uno de los jugadores que tanto ha aportado a la selección, durante la rueda de prensa dedicada al anuncio de la lista del equipo el pasado 5 de noviembre, antes de que la identidad del jugador se confirmara a través de informaciones de la prensa alemana, que señalaron que se trataba de Rüdiger.

Klopp afirmó que un internacional que merece reconocimiento recibirá una despedida apropiada y palabras de agradecimiento, en referencia al defensa que anunció su retirada del fútbol internacional el pasado 1 de septiembre.

La decisión de Rüdiger llegó tras un periodo de reflexión, después del final de la participación de Alemania en el Mundial 2026, cuando expresó su deseo de poner fin a su trayectoria internacional y dejar paso a la nueva generación, centrándose por completo en su camino con el Real Madrid.

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El defensa alemán declaró en su comunicado de retirada: "Después de haberme tomado algo de tiempo para reflexionar, siento que ha llegado el momento de poner fin a mi trayectoria con la selección nacional y dejar paso a la generación joven".

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Añadió que representar a Alemania fue un capítulo excepcional en su vida, a pesar de no haber podido conquistar un gran título en los últimos torneos y de las dolorosas derrotas que vivió en el último periodo, subrayando que su experiencia con la selección seguirá siendo una parte importante de su carrera futbolística.

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El viaje de Rüdiger con la selección alemana comenzó el 13 de mayo de 2014, cuando participó por primera vez ante Polonia en un partido amistoso que terminó con empate sin goles, bajo la dirección del entrenador Joachim Löw.

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Pronto se convirtió en uno de los elementos importantes de la línea defensiva de la selección, y participó en tres ediciones del Mundial, en los años 2018, 2022 y 2026, además de en dos ediciones de la Eurocopa.

Su logro internacional más destacado fue la conquista de la Copa Confederaciones en 2017 en Rusia, después de contribuir a la victoria de Alemania en el torneo bajo la dirección de Joachim Löw, en una edición en la que la selección se apoyó en un grupo de jugadores jóvenes y suplentes, de cara a la preparación para el Mundial 2018.

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A pesar de su larga trayectoria con la selección, Rüdiger no pudo conquistar el Mundial ni la Eurocopa.

Alemania sufrió una eliminación temprana en las ediciones del Mundial de 2018 y 2022, antes de que su última participación internacional terminara con la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras la derrota ante Paraguay por penaltis por 4-3, después del empate en el tiempo reglamentario.

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Según las estadísticas de la Federación Alemana de Fútbol, Rüdiger disputó 86 partidos internacionales, en los que logró 44 victorias y 21 empates frente a 21 derrotas, y marcó tres goles, ocupando el vigesimoprimer puesto en la lista de los jugadores con más partidos con la camiseta de la selección alemana, empatado con Oliver Kahn y Andreas Brehme.