El exdefensa egipcio Ahmed Hegazi se acerca a un nuevo paso en la Liga Roshn saudí, tras su retirada definitiva del fútbol.

Ahmed Hegazi anunció este sábado su retirada definitiva del fútbol, a los 35 años, después de abandonar el club Neom al término de la temporada pasada.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" señaló que la directiva del club Neom se dispone a aprovechar la experiencia de Ahmed Hegazi fuera del terreno de juego, otorgándole un cargo dentro del cuerpo administrativo del club durante la próxima temporada.

El diario no reveló la naturaleza del cargo, aunque aseguró que el club Neom lo anunciará durante los próximos días, en el marco del proceso de reestructuración que lleva a cabo actualmente el club saudí, tanto a nivel administrativo como técnico.

Hegazi había cerrado su trayectoria futbolística con el club Neom, al que se incorporó en el verano de 2024, contribuyendo a su victoria en la Liga Yelo de Primera División y al ascenso a la Liga Roshn, con el que jugó durante la temporada pasada, antes de marcharse tras su finalización.

No obstante, la etapa más destacada del defensa egipcio fue con el club Al-Ittihad, al que se incorporó en el verano de 2020 y al que llevó a conquistar la Liga saudí 2023 tras 14 años de sequía, así como la Supercopa, antes de partir hacia el Neom en 2024.

En términos generales, Hegazi ofreció una destacada trayectoria, en la que jugó para los clubes egipcios del Ismaily y el Al-Ahly, los italianos Fiorentina y Perugia, el inglés West Bromwich, además del Al-Ittihad y el Neom en la Liga saudí.