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A Ronaldinho no le hicieron falta más de 45 minutos para hacer retroceder las manecillas del tiempo y recordar a los aficionados al fútbol aquellos días en los que convertía cada toque en una obra de arte. Tras una ausencia de más de 11 años de los partidos oficiales, el mago brasileño regresó al rectángulo de juego con la camiseta del Ravenna italiano para acaparar los focos en una aparición excepcional que incluyó una asistencia y una cálida ovación de una afición que disfrutó del regreso de uno de los jugadores más talentosos de la historia del balompié.

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No fue un regreso cualquiera de una estrella acostumbrada a generar disfrute, sino que se convirtió en un acontecimiento que traspasó las fronteras de Italia, después de que el interés por el partido se extendiera a distintas partes del mundo, llegando hasta la famosa plaza de Times Square en Nueva York, donde el enfrentamiento se proyectó en una de sus pantallas gigantes.

Las miradas estaban puestas en el derbi entre Ravenna y Forlì, disputado el domingo por la noche dentro de la decimocuarta jornada de la Serie C italiana, pero el acontecimiento más destacado no fue la pugna entre ambos equipos, sino la aparición del ganador del Balón de Oro de 2005, que regresó al ambiente de la competición a sus 46 años.

Antes del inicio del encuentro, el Ravenna anunció su once titular, y entre los jugadores apareció el nombre de Ronaldinho, en una sorpresa que alegró a la afición que se congregó en el estadio Bruno Benelli para ver de nuevo a la leyenda brasileña.

La última aparición oficial de Ronaldinho se había producido con la camiseta del Fluminense brasileño el 26 de septiembre de 2015, antes de alejarse de los terrenos de juego durante más de 11 años.

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Según las estadísticas de la red "Opta", su regreso llegó después de 11 años y 50 días, concretamente a los 46 años y 239 días, en una participación excepcional que devolvió su nombre al primer plano de la actualidad futbolística.

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Y aunque algunos interpretaron el anuncio de su aparición como un mero paso publicitario para atraer al público, Ronaldinho puso fin a todas las dudas al pisar realmente el terreno de juego, recibiendo un recibimiento excepcional.

La estrella brasileña participó en la posición de falso extremo izquierdo, dentro del sistema de juego 4-3-3 adoptado por Andrea Mandorlini, exentrenador del Inter de Milán, dándole libertad para moverse en los espacios ofensivos por detrás del delantero y aprovechar su capacidad para generar juego entre líneas.

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Asistencia decisiva y gol de la victoria: el mago sigue presente

El plan inicial contemplaba que Ronaldinho participara durante 30 minutos, pero continuó hasta el final de la primera parte, completando 45 minutos cargados de recuerdos, pese a necesitar algo de tiempo para meterse en el ambiente del partido.

No tocó el balón por primera vez hasta el minuto seis, cuando se encargó de ejecutar un saque de esquina, antes de empezar progresivamente a moverse dentro del tercio ofensivo y buscar los espacios adecuados para generar peligro.

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Y aunque el Ravenna afrontó algunas dificultades defensivas, dado que a Ronaldinho no se le encomendaron grandes funciones defensivas, su huella más destacada apareció en el minuto 36.

El mago brasileño participó en la construcción de la jugada que terminó en gol, cuando el balón llegó a Donati, que ejecutó un potente disparo raso desde fuera del área que se alojó en la portería del Forlì, otorgando al Ravenna la ventaja por 1-0.

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Ronaldinho celebró el gol con evidente entusiasmo, en medio de la reacción de sus compañeros y de la afición, en una escena que reflejó su disfrute al regresar al ambiente de los partidos oficiales.

A lo largo de su participación, el jugador se situó principalmente en los espacios entre líneas, desempeñando el papel de creador de juego por detrás del delantero, y además se encargó de ejecutar tres saques de esquina, uno de los cuales estuvo a punto de acabar en otro gol, después de que Donati se elevara para rematar el balón de cabeza hacia la portería.

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Al final de la primera parte, Ronaldinho abandonó el terreno de juego en medio de una cálida ovación de la afición, que celebró su regreso sin prestar demasiada atención a las cuentas del partido, como si llevara años esperando ese momento.

Dida y Serginho: la presencia de las estrellas multiplica la celebración

El ambiente excepcional no se limitó a la afición, ya que el estadio Bruno Benelli contó con la presencia de Dida y Serginho, antiguos compañeros de Ronaldinho en el Milan y en la selección brasileña, para seguir el regreso de su amigo a los terrenos de juego.

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Dida elogió el recibimiento que tuvo la estrella brasileña, durante su intervención en la cadena "Sky Sport" antes del partido, asegurando que Ronaldinho merece todo ese reconocimiento gracias a su talento, su personalidad y su pasión por la vida.

El exportero del Milan dijo: "El ambiente es maravilloso, se merece todo esto porque fue un jugador asombroso y capaz de hacernos disfrutar. Y gracias a su pasión por la vida, también fue una fuente de inspiración para nosotros, sus compañeros de equipo".

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Dida también comentó la descripción que hizo Neymar de Ronaldinho como el mejor jugador de regate y filigrana de la historia del fútbol, afirmando: "¡Tiene razón! Pienso exactamente igual que él".

En cuanto a Ronaldinho, expresó su felicidad por la experiencia en declaraciones al canal "Sky Italia", asegurando que los minutos pasaron rápido como estuvo acostumbrado a lo largo de su carrera, y que no descartó la posibilidad de volver de nuevo.

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Y dijo: "Esos cuarenta y cinco minutos pasaron muy rápido. Siempre fue así para mí en el fútbol. ¿Volveré? Aún no lo sé. No he descartado la idea de volver; eso depende del presidente. Si me llama, volveré. Jugar me da felicidad".

Y añadió: "Recuperar esos momentos en el vestuario y vivir la experiencia de nuevo es algo maravilloso. El fútbol es lo más bonito que he tenido en mi vida".

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Así, los 45 minutos no fueron una mera aparición pasajera de Ronaldinho en la Serie C italiana, sino una celebración por el regreso de un jugador cuyo nombre quedó ligado al disfrute y la creatividad. Una asistencia decisiva, una sonrisa familiar y una ovación que no cesó: todos ellos detalles que confirmaron que el alejamiento de la leyenda de los terrenos de juego no apagó su pasión por el fútbol, y que a algunas estrellas les basta con aparecer unos minutos para recuperar su lugar en la memoria de la afición.