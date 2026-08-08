Tras su regreso al Al-Hilal: ¿por qué se retrasó el Barcelona en cerrar el fichaje de Cancelo?

Diversos informes de prensa han revelado la verdadera razón detrás del retraso del Fútbol Club Barcelona en cerrar el fichaje del portugués Joao Cancelo, lateral del Al Hilal, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Cancelo había regresado a los entrenamientos del Al Hilal, en el centro deportivo Al Majidiyah de la capital saudí, Riad, ayer viernes, después de haberse ausentado del equipo en la concentración de Austria, desde el final de su recorrido con la selección de Portugal en el Mundial 2026.

El regreso del lateral portugués a los entrenamientos del Al Hilal generó dudas sobre la posibilidad de que su traspaso al Fútbol Club Barcelona se frustre durante el actual mercado de fichajes de verano.

Sin embargo, el diario catalán "Mundo Deportivo" aseguró que Cancelo está realizando sus entrenamientos actualmente con el Al Hilal, a la espera de que se resuelva definitivamente su traspaso al Barcelona.

El diario aclaró que lo que retrasa el cierre oficial del fichaje hasta el momento son algunos obstáculos burocráticos que se interponen en el camino del club catalán, como la cuestión de los impuestos.

Una vez resuelto ese problema, Cancelo regresará al Barcelona para firmar un nuevo contrato, que se extenderá por las dos próximas temporadas y finalizará en 2028, a cambio de una cantidad que oscila entre los 8 y los 10 millones de euros.

El jugador de 32 años había jugado con el Barcelona durante la segunda mitad de la temporada pasada, cedido por el Al Hilal, logrando convencer al entrenador alemán Hansi Flick de sus capacidades.

Cancelo se incorporó al Al Hilal en el verano de 2024, procedente del Manchester City, ofreciendo un buen nivel en su primera temporada, pero quedó fuera de la lista local en la segunda temporada, iniciando así el camino hacia su salida del club saudí.